Пермяк избил и ударил ножом знакомого инвалида ради телевизора

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После ударов ножом пермяку удалось выжить и вызвать полицию с медиками Фото:

В Перми дерзкое ограбление произошло в Кировском районе города. В квартиру мужчины с ограниченными возможностями здоровья через окно влез его знакомый. Он избил хозяина дома, ударил ножом и забрал телевизор, рассказали в полиции.

«Ранним утром в квартиру мужчины, расположенную на первом этаже одного из домов по улице Маршала Рыбалко, разбив стекло окна, ворвался знакомый. Злоумышленник избил товарища с ограниченными возможностями здоровья, нанес несколько ударов ножом в область головы и, похитив телевизор, скрылся», — говорится на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

Вскоре грабителя нашли. Он оказал полицейским сопротивление, но все-таки был задержан. Похищенный телевизор нашли у него в квартире. На время расследования суд отправил его под арест в СИЗО.

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В Перми дерзкое ограбление произошло в Кировском районе города. В квартиру мужчины с ограниченными возможностями здоровья через окно влез его знакомый. Он избил хозяина дома, ударил ножом и забрал телевизор, рассказали в полиции. «Ранним утром в квартиру мужчины, расположенную на первом этаже одного из домов по улице Маршала Рыбалко, разбив стекло окна, ворвался знакомый. Злоумышленник избил товарища с ограниченными возможностями здоровья, нанес несколько ударов ножом в область головы и, похитив телевизор, скрылся», — говорится на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю. Вскоре грабителя нашли. Он оказал полицейским сопротивление, но все-таки был задержан. Похищенный телевизор нашли у него в квартире. На время расследования суд отправил его под арест в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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