Пермяк избил и ударил ножом знакомого инвалида ради телевизора

31 октября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

После ударов ножом пермяку удалось выжить и вызвать полицию с медиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми дерзкое ограбление произошло в Кировском районе города. В квартиру мужчины с ограниченными возможностями здоровья через окно влез его знакомый. Он избил хозяина дома, ударил ножом и забрал телевизор, рассказали в полиции. «Ранним утром в квартиру мужчины, расположенную на первом этаже одного из домов по улице Маршала Рыбалко, разбив стекло окна, ворвался знакомый. Злоумышленник избил товарища с ограниченными возможностями здоровья, нанес несколько ударов ножом в область головы и, похитив телевизор, скрылся», — говорится на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю. Вскоре грабителя нашли. Он оказал полицейским сопротивление, но все-таки был задержан. Похищенный телевизор нашли у него в квартире. На время расследования суд отправил его под арест в СИЗО.

В Перми дерзкое ограбление произошло в Кировском районе города. В квартиру мужчины с ограниченными возможностями здоровья через окно влез его знакомый. Он избил хозяина дома, ударил ножом и забрал телевизор, рассказали в полиции. «Ранним утром в квартиру мужчины, расположенную на первом этаже одного из домов по улице Маршала Рыбалко, разбив стекло окна, ворвался знакомый. Злоумышленник избил товарища с ограниченными возможностями здоровья, нанес несколько ударов ножом в область головы и, похитив телевизор, скрылся», — говорится на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю. Вскоре грабителя нашли. Он оказал полицейским сопротивление, но все-таки был задержан. Похищенный телевизор нашли у него в квартире. На время расследования суд отправил его под арест в СИЗО.