Власти свердловского города потратят 363 миллиона рублей на покупку новых машин

02 ноября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Власти Нижнего Тагила за 363 млн рублей закупят 35 машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) решили потратить еще 363 миллиона рублей на покупку 35 автобусов. С учетом предыдущей закупки, в городе появятся 40 новых машин на общую сумму 414 миллионов рублей. Определился поставщик, который отправит в Нижний Тагил 35 среднеразмерных автобусов. Единственным участником аукциона стала ульяновская компания «Симаз». Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, машины будут иметь низкопольную площадку и газовый двигатель. Посадочных мест будет 18, общая вместимость — 30 человек. Салон оснастят антивандальными креслами, камерами видеонаблюдения и платежными терминалами. Стоимость одного автобуса — 10,4 миллиона рублей (362,6 миллиона рублей — общая стоимость закупки). Их нужно будет поставить в город до 31 декабря текущего года. Это уже второй аукцион, проведенный администрацией по закупкам автобусов. Накануне, 30 октября, определили поставщика пяти машин — им тоже стал завод «Симаз». Таким образом, в 2023 году на закупки общественного транспорта для Нижнего Тагила потратили 414 миллионов рублей — по улицам будут ходить 40 новых пассажирских маших. Мэрия Нижнего Тагила закупает автобусы, потому что, по одной из версий, готовится возрождать муниципальное предприятие, разрушенное так называемым «маршруточными лоббистами» из числа депутатов дум прошлых созывов. Новый МУП хотят создать, в первую очередь, из-за большого количества жалоб от горожан на «частников»: люди недовольны нестабильным графиком работы, отсутствием возможности расплачиваться картами, старыми машинами и так далее. При это на первое время купленные автобусы сдадут в аренду коммерческим перевозчикам — такой опыт у мэрии уже есть. Схематическое изображение автобусов «Cимаз», приобретенных для Нижнего Тагила Предоставлено производителем Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) решили потратить еще 363 миллиона рублей на покупку 35 автобусов. С учетом предыдущей закупки, в городе появятся 40 новых машин на общую сумму 414 миллионов рублей. Определился поставщик, который отправит в Нижний Тагил 35 среднеразмерных автобусов. Единственным участником аукциона стала ульяновская компания «Симаз». Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, машины будут иметь низкопольную площадку и газовый двигатель. Посадочных мест будет 18, общая вместимость — 30 человек. Салон оснастят антивандальными креслами, камерами видеонаблюдения и платежными терминалами. Стоимость одного автобуса — 10,4 миллиона рублей (362,6 миллиона рублей — общая стоимость закупки). Их нужно будет поставить в город до 31 декабря текущего года. Это уже второй аукцион, проведенный администрацией по закупкам автобусов. Накануне, 30 октября, определили поставщика пяти машин — им тоже стал завод «Симаз». Таким образом, в 2023 году на закупки общественного транспорта для Нижнего Тагила потратили 414 миллионов рублей — по улицам будут ходить 40 новых пассажирских маших. Мэрия Нижнего Тагила закупает автобусы, потому что, по одной из версий, готовится возрождать муниципальное предприятие, разрушенное так называемым «маршруточными лоббистами» из числа депутатов дум прошлых созывов. Новый МУП хотят создать, в первую очередь, из-за большого количества жалоб от горожан на «частников»: люди недовольны нестабильным графиком работы, отсутствием возможности расплачиваться картами, старыми машинами и так далее. При это на первое время купленные автобусы сдадут в аренду коммерческим перевозчикам — такой опыт у мэрии уже есть.