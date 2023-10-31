31 октября 2023

Власти ХМАО договорились о партнерстве с Сербией

© Служба новостей «URA.RU»
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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, выставка, стенд, сербия, экспозиция
Страны договорились о сотрудничестве в сферах инноваций, медицины, туризма и гуманитарных проектов Фото:

Делегация из Югры в ходе рабочего визита в Сербию обсудила с иностранными коллегами возможности сотрудничества в сфере здравоохранения, туризма, инноваций и гуманитарных проектов. Информация об этом опубликована в telegram-канале департамента молодежной политики ХМАО.

«Сербия и Югра договорились о сотрудничестве в разных сферах, в том числе по направлению молодежной политики. Среди тех, кто с 24 по 26 октября обсуждал взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма, молодежных инициатив, здравоохранения, гуманитарных проектов, IT-технологий и инноваций, были директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона Яков Самохвалов и директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский», — сообщили в публикации канала.

Самохвалов пригласил сербских коллег к участию в молодежных образовательных и гуманитарных проектах. В том числе по программам обмена студентами и аспирантами. Добровольский рассказал о медицинском туризме в министерстве здравоохранения Сербии.

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Делегация из Югры в ходе рабочего визита в Сербию обсудила с иностранными коллегами возможности сотрудничества в сфере здравоохранения, туризма, инноваций и гуманитарных проектов. Информация об этом опубликована в telegram-канале департамента молодежной политики ХМАО. «Сербия и Югра договорились о сотрудничестве в разных сферах, в том числе по направлению молодежной политики. Среди тех, кто с 24 по 26 октября обсуждал взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма, молодежных инициатив, здравоохранения, гуманитарных проектов, IT-технологий и инноваций, были директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона Яков Самохвалов и директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский», — сообщили в публикации канала. Самохвалов пригласил сербских коллег к участию в молодежных образовательных и гуманитарных проектах. В том числе по программам обмена студентами и аспирантами. Добровольский рассказал о медицинском туризме в министерстве здравоохранения Сербии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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