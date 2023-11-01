«Единая Россия» готовит акции ко Дню народного единства по всей стране. Фото 01 ноября 2023 в 19:35 Размер текста - 17 + Патриотические флешмобы подготовлены партией «Единая Россия» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Партия «Единая Россия» готовит мероприятия в честь празднования Дня народного единства, основным из которых станет акция «Россия — единая семья». В проведении акций примут участие более 80 субъектов страны. Программа мероприятий опубликована на сайте ЕР. «Активисты партии проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО», — сообщает пресс-служба партии. В Московской области активисты планируют приготовить традиционные блюда национальных кухонь. Как рассказал секретарь московского отделения ЕР и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, активисты и члены партии также посетят госпитали с бойцами СВО и проведут памятные мероприятия в честь участников Великой Отечественной войны. «В Курганской области в честь этого события муниципальные учреждения культуры и библиотеки в течение недели проведут для зауральцев разных возрастов увлекательные мероприятия, среди которых — познавательные программы, мастер-классы, флешмобы. В преддверии праздника по инициативе активистов партийного проекта „Новая школа“ в образовательных учреждениях проходят уроки толерантности, патриотические классные часы. Все местные дома культуры в регионе проведут концерты для местных жителей. В областном центре ноября состоится масштабный митинг-концерт, посвященный Дню народного единства, в котором примут участие актив партии, сторонники, депутаты-единороссы», — рассказал URA.RU руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Курганской области Родион Вяткин. Впервые акция «Россия — единая семья» прошла в прошлом году. Активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей участников СВО из других регионов и направляют их друг другу. Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Партия «Единая Россия» готовит мероприятия в честь празднования Дня народного единства, основным из которых станет акция «Россия — единая семья». В проведении акций примут участие более 80 субъектов страны. Программа мероприятий опубликована на сайте ЕР. «Активисты партии проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО», — сообщает пресс-служба партии. В Московской области активисты планируют приготовить традиционные блюда национальных кухонь. Как рассказал секретарь московского отделения ЕР и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, активисты и члены партии также посетят госпитали с бойцами СВО и проведут памятные мероприятия в честь участников Великой Отечественной войны. «В Курганской области в честь этого события муниципальные учреждения культуры и библиотеки в течение недели проведут для зауральцев разных возрастов увлекательные мероприятия, среди которых — познавательные программы, мастер-классы, флешмобы. В преддверии праздника по инициативе активистов партийного проекта „Новая школа“ в образовательных учреждениях проходят уроки толерантности, патриотические классные часы. Все местные дома культуры в регионе проведут концерты для местных жителей. В областном центре ноября состоится масштабный митинг-концерт, посвященный Дню народного единства, в котором примут участие актив партии, сторонники, депутаты-единороссы», — рассказал URA.RU руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Курганской области Родион Вяткин. Впервые акция «Россия — единая семья» прошла в прошлом году. Активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей участников СВО из других регионов и направляют их друг другу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям