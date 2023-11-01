01 ноября 2023

В пермском ТРК продают помещения бывшего кинотеатра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Veer Mall. Екатеринбург, кинотеатр, кресла, кинозал, veer mall, веер молл
Кинотеатр закрылся в феврале 2023 года Фото:

Владелец ТРК «Колизей Синема» выставил на продажу помещения на четвертом и пятом этаже торгового комплекса. Раньше там находился кинотеатр «Синема Парк». Недвижимость оценивают в 350 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Продаются 4 и 5 этажи в ТРК „Колизей Синема“ общей площадью 6585,5 квадратных метров. Помещения свободного назначения. Возможна реконструкция с увеличением площадей в два раза. Стоимость — 350 млн рублей», — сказано в объявлении.

Ранее собственник помещения пытался сдать площади в аренду. Подразумевалось, что там также может разместиться кинотеатр или развлекательный центр. Желающих не нашлось, а информация об аренде размещена на сайте объявлений.

Кинотеатр «Синема Парк» завершил свою работу в ТРК «Колизей» 26 февраля 2023 года. Причиной закрытия стали разногласия между владельцем торгового центра и собственником кинотеатра. Они не смогли договориться об арендной плате. В это же время сеть «Синема Парк» закрыла кинотеатр «Кристалл».

Кинотеатр съехал вместе с мебелью
Кинотеатр съехал вместе с мебелью
Оформление помещений после закрытия не меняли
Оформление помещений после закрытия не меняли

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Владелец ТРК «Колизей Синема» выставил на продажу помещения на четвертом и пятом этаже торгового комплекса. Раньше там находился кинотеатр «Синема Парк». Недвижимость оценивают в 350 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продаются 4 и 5 этажи в ТРК „Колизей Синема“ общей площадью 6585,5 квадратных метров. Помещения свободного назначения. Возможна реконструкция с увеличением площадей в два раза. Стоимость — 350 млн рублей», — сказано в объявлении. Ранее собственник помещения пытался сдать площади в аренду. Подразумевалось, что там также может разместиться кинотеатр или развлекательный центр. Желающих не нашлось, а информация об аренде размещена на сайте объявлений. Кинотеатр «Синема Парк» завершил свою работу в ТРК «Колизей» 26 февраля 2023 года. Причиной закрытия стали разногласия между владельцем торгового центра и собственником кинотеатра. Они не смогли договориться об арендной плате. В это же время сеть «Синема Парк» закрыла кинотеатр «Кристалл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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