Владелец ТРК «Колизей Синема» выставил на продажу помещения на четвертом и пятом этаже торгового комплекса. Раньше там находился кинотеатр «Синема Парк». Недвижимость оценивают в 350 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».
«Продаются 4 и 5 этажи в ТРК „Колизей Синема“ общей площадью 6585,5 квадратных метров. Помещения свободного назначения. Возможна реконструкция с увеличением площадей в два раза. Стоимость — 350 млн рублей», — сказано в объявлении.
Ранее собственник помещения пытался сдать площади в аренду. Подразумевалось, что там также может разместиться кинотеатр или развлекательный центр. Желающих не нашлось, а информация об аренде размещена на сайте объявлений.
Кинотеатр «Синема Парк» завершил свою работу в ТРК «Колизей» 26 февраля 2023 года. Причиной закрытия стали разногласия между владельцем торгового центра и собственником кинотеатра. Они не смогли договориться об арендной плате. В это же время сеть «Синема Парк» закрыла кинотеатр «Кристалл».
Кинотеатр съехал вместе с мебелью
Фото с сайта «Авито», https://www.avito.ru/perm/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_6585.5_m_2949885322
Оформление помещений после закрытия не меняли
Фото с сайта «Авито», https://www.avito.ru/perm/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_6585.5_m_2949885322
Владелец ТРК «Колизей Синема» выставил на продажу помещения на четвертом и пятом этаже торгового комплекса. Раньше там находился кинотеатр «Синема Парк». Недвижимость оценивают в 350 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продаются 4 и 5 этажи в ТРК „Колизей Синема“ общей площадью 6585,5 квадратных метров. Помещения свободного назначения. Возможна реконструкция с увеличением площадей в два раза. Стоимость — 350 млн рублей», — сказано в объявлении. Ранее собственник помещения пытался сдать площади в аренду. Подразумевалось, что там также может разместиться кинотеатр или развлекательный центр. Желающих не нашлось, а информация об аренде размещена на сайте объявлений. Кинотеатр «Синема Парк» завершил свою работу в ТРК «Колизей» 26 февраля 2023 года. Причиной закрытия стали разногласия между владельцем торгового центра и собственником кинотеатра. Они не смогли договориться об арендной плате. В это же время сеть «Синема Парк» закрыла кинотеатр «Кристалл».