02 ноября 2023

В ХМАО прокуратура уличила Жилстройнадзор в незаконных проверках

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Прокуратура поймала Жилстройнадзор на нелегальных внеплановых проверках Фото:

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура поймала Службы жилищного и строительного надзора на незаконных внеплановых проверках юрлиц. Информация опубликована на сайте окружной прокуратуры.

«В связи с выявленными нарушениями прокурор в отношении трех должностных лиц, проводивших указанные проверки, возбудил производства по делам об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП (несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), выразившееся в невнесении информации о проверке в Единый реестр проверок). По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности», — указано в публикации.

Ведомство не разместило предупреждение о проведении проверок в реестре. Представление об устранении нарушения закона получил руководитель контрольного ведомства. «В настоящее время допущенные нарушения устранены, необходимые сведения внесены в Единый реестр», — сообщает прокуратура.

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Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура поймала Службы жилищного и строительного надзора на незаконных внеплановых проверках юрлиц. Информация опубликована на сайте окружной прокуратуры. «В связи с выявленными нарушениями прокурор в отношении трех должностных лиц, проводивших указанные проверки, возбудил производства по делам об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП (несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), выразившееся в невнесении информации о проверке в Единый реестр проверок). По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности», — указано в публикации. Ведомство не разместило предупреждение о проведении проверок в реестре. Представление об устранении нарушения закона получил руководитель контрольного ведомства. «В настоящее время допущенные нарушения устранены, необходимые сведения внесены в Единый реестр», — сообщает прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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