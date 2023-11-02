В ХМАО прокуратура уличила Жилстройнадзор в незаконных проверках

Прокуратура поймала Жилстройнадзор на нелегальных внеплановых проверках Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура поймала Службы жилищного и строительного надзора на незаконных внеплановых проверках юрлиц. Информация опубликована на сайте окружной прокуратуры.

«В связи с выявленными нарушениями прокурор в отношении трех должностных лиц, проводивших указанные проверки, возбудил производства по делам об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП (несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), выразившееся в невнесении информации о проверке в Единый реестр проверок). По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности», — указано в публикации.

Ведомство не разместило предупреждение о проведении проверок в реестре. Представление об устранении нарушения закона получил руководитель контрольного ведомства. «В настоящее время допущенные нарушения устранены, необходимые сведения внесены в Единый реестр», — сообщает прокуратура.