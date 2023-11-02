Свердловчане стали более практичны в подготовке к Новогодним корпоративам

03 ноября 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Свердловчане за три месяца начали подготовку к празднованию Нового года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге спрос на специалистов по подготовке новогоднего корпоратива в октябре 2023 года вырос на 392% по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «В этом году предусмотрительность екатеринбуржцев бьет все рекорды. Ответственные за организацию праздника начали подготовку за три месяца до Нового года», — поделился собеседник. Больше всего (в 5 раз) по сравнению с 2022 годом вырос спрос на услуги ведущих. Также на 27% вырос спрос в сфере перевозок для мероприятий. Стоимость новогоднего банкета не изменилась, при этом спрос на тематический кейтеринг вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Екатеринбурге спрос на специалистов по подготовке новогоднего корпоратива в октябре 2023 года вырос на 392% по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «В этом году предусмотрительность екатеринбуржцев бьет все рекорды. Ответственные за организацию праздника начали подготовку за три месяца до Нового года», — поделился собеседник. Больше всего (в 5 раз) по сравнению с 2022 годом вырос спрос на услуги ведущих. Также на 27% вырос спрос в сфере перевозок для мероприятий. Стоимость новогоднего банкета не изменилась, при этом спрос на тематический кейтеринг вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.