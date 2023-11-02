02 ноября 2023

Свердловчане стали более практичны в подготовке к Новогодним корпоративам

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний бал в УрФУ. Екатеринбург , новый год, новогодний вечер, зимний бал в урфу
Свердловчане за три месяца начали подготовку к празднованию Нового года Фото:

В Екатеринбурге спрос на специалистов по подготовке новогоднего корпоратива в октябре 2023 года вырос на 392% по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».

«В этом году предусмотрительность екатеринбуржцев бьет все рекорды. Ответственные за организацию праздника начали подготовку за три месяца до Нового года», — поделился собеседник. Больше всего (в 5 раз) по сравнению с 2022 годом вырос спрос на услуги ведущих.

Также на 27% вырос спрос в сфере перевозок для мероприятий. Стоимость новогоднего банкета не изменилась, при этом спрос на тематический кейтеринг вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В Екатеринбурге спрос на специалистов по подготовке новогоднего корпоратива в октябре 2023 года вырос на 392% по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «В этом году предусмотрительность екатеринбуржцев бьет все рекорды. Ответственные за организацию праздника начали подготовку за три месяца до Нового года», — поделился собеседник. Больше всего (в 5 раз) по сравнению с 2022 годом вырос спрос на услуги ведущих. Также на 27% вырос спрос в сфере перевозок для мероприятий. Стоимость новогоднего банкета не изменилась, при этом спрос на тематический кейтеринг вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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