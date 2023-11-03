Челябинские качели с эффектом присутствия привлекают гостей выставки «Россия». Фото, видео

04 ноября 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября Фото: Георгий Бергал © URA.RU На стенде Челябинской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ гостей больше всего привлекают качели с иммерсивным эффектом, аналога которым нет ни на каком другом стенде. Качаясь, человек «пролетает» над Большими Айскими притесами, Тургояком и Аркаимом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства в telegram-канале. «Больше всего гостей [стенда Челябинской области] привлекают качали с иммерсивным эффектом — ничего похожего нет ни на каком другом стенде. Качаясь, человек „пролетает“ над достопримечательностями Челябинской области — Большими Айскими притесами, озером Тургояк, древним городом Аркаимом», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. Гостям интересны и другие активности челябинского стенда. Посетители играют в настольный хоккей за «Трактор» или «Металлург», вместе с верблюдом пытаются поймать падающие макароны. Маленькие посетители помогают космонавту загрузить ракету в игре-лабиринте. Также можно поучаствовать в викторине на знание Челябинской области и выиграть футболки, игрушечных верблюдов, раскраски. Международная выставка-форум «Россия» отрылась на ВДНХ 4 ноября в День народного единства. На ней представлены все регионы России, госкорпорации, федеральные министерства и ведомства. В Челябинске на площадке около главного корпуса Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) на проспекте Ленина провели флешмоб в честь открытия выставки. Первые 150 из 2000 ребят, которые бесплатно посетят уникальную выставку, выстроились в форме сердца. На качелях можно «пролететь» над Большими Айскими притесами и Тургояком Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Так выглядит стенд Челябинской области на выставке «Россия» на ВДНХ Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На стенде Челябинской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ гостей больше всего привлекают качели с иммерсивным эффектом, аналога которым нет ни на каком другом стенде. Качаясь, человек «пролетает» над Большими Айскими притесами, Тургояком и Аркаимом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства в telegram-канале. «Больше всего гостей [стенда Челябинской области] привлекают качали с иммерсивным эффектом — ничего похожего нет ни на каком другом стенде. Качаясь, человек „пролетает“ над достопримечательностями Челябинской области — Большими Айскими притесами, озером Тургояк, древним городом Аркаимом», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. Гостям интересны и другие активности челябинского стенда. Посетители играют в настольный хоккей за «Трактор» или «Металлург», вместе с верблюдом пытаются поймать падающие макароны. Маленькие посетители помогают космонавту загрузить ракету в игре-лабиринте. Также можно поучаствовать в викторине на знание Челябинской области и выиграть футболки, игрушечных верблюдов, раскраски. Международная выставка-форум «Россия» отрылась на ВДНХ 4 ноября в День народного единства. На ней представлены все регионы России, госкорпорации, федеральные министерства и ведомства. В Челябинске на площадке около главного корпуса Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) на проспекте Ленина провели флешмоб в честь открытия выставки. Первые 150 из 2000 ребят, которые бесплатно посетят уникальную выставку, выстроились в форме сердца.