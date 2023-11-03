03 ноября 2023

Челябинские качели с эффектом присутствия привлекают гостей выставки «Россия». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, россия
Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября Фото:

На стенде Челябинской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ гостей больше всего привлекают качели с иммерсивным эффектом, аналога которым нет ни на каком другом стенде. Качаясь, человек «пролетает» над Большими Айскими притесами, Тургояком и Аркаимом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства в telegram-канале.

«Больше всего гостей [стенда Челябинской области] привлекают качали с иммерсивным эффектом — ничего похожего нет ни на каком другом стенде. Качаясь, человек „пролетает“ над достопримечательностями Челябинской области — Большими Айскими притесами, озером Тургояк, древним городом Аркаимом», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Гостям интересны и другие активности челябинского стенда. Посетители играют в настольный хоккей за «Трактор» или «Металлург», вместе с верблюдом пытаются поймать падающие макароны. Маленькие посетители помогают космонавту загрузить ракету в игре-лабиринте. Также можно поучаствовать в викторине на знание Челябинской области и выиграть футболки, игрушечных верблюдов, раскраски.

Международная выставка-форум «Россия» отрылась на ВДНХ 4 ноября в День народного единства. На ней представлены все регионы России, госкорпорации, федеральные министерства и ведомства.

В Челябинске на площадке около главного корпуса Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) на проспекте Ленина провели флешмоб в честь открытия выставки. Первые 150 из 2000 ребят, которые бесплатно посетят уникальную выставку, выстроились в форме сердца.

На качелях можно «пролететь» над Большими Айскими притесами и Тургояком
На качелях можно «пролететь» над Большими Айскими притесами и Тургояком
Так выглядит стенд Челябинской области на выставке «Россия» на ВДНХ
Так выглядит стенд Челябинской области на выставке «Россия» на ВДНХ
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На стенде Челябинской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ гостей больше всего привлекают качели с иммерсивным эффектом, аналога которым нет ни на каком другом стенде. Качаясь, человек «пролетает» над Большими Айскими притесами, Тургояком и Аркаимом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства в telegram-канале. «Больше всего гостей [стенда Челябинской области] привлекают качали с иммерсивным эффектом — ничего похожего нет ни на каком другом стенде. Качаясь, человек „пролетает“ над достопримечательностями Челябинской области — Большими Айскими притесами, озером Тургояк, древним городом Аркаимом», — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. Гостям интересны и другие активности челябинского стенда. Посетители играют в настольный хоккей за «Трактор» или «Металлург», вместе с верблюдом пытаются поймать падающие макароны. Маленькие посетители помогают космонавту загрузить ракету в игре-лабиринте. Также можно поучаствовать в викторине на знание Челябинской области и выиграть футболки, игрушечных верблюдов, раскраски. Международная выставка-форум «Россия» отрылась на ВДНХ 4 ноября в День народного единства. На ней представлены все регионы России, госкорпорации, федеральные министерства и ведомства. В Челябинске на площадке около главного корпуса Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) на проспекте Ленина провели флешмоб в честь открытия выставки. Первые 150 из 2000 ребят, которые бесплатно посетят уникальную выставку, выстроились в форме сердца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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