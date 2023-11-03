В Челябинске на площадке около главного корпуса Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) на проспекте Ленина провели флешмоб в честь открытия на ВДНХ Международной выставки-форума «Россия». Первые 150 из 2000 ребят, которые бесплатно посетят уникальную выставку, выстроились в форме сердца, сообщает пресс-служба правительства региона в telegram-канале.
«В Челябинске открытие выставки „Россия“ отметили на площади у ЮУрГУ, где прошел необычный флэшмоб. Первые 150 из 2000 ребят, которые бесплатно смогут посетить Москву и уникальную выставку, выстроились в форме огромного сердца с надписью „Россия“», — отметил в пресс-службе правительства Челябинской области.
4 ноября — в День народного единства — в Москве открылась уникальная Международная выставка-форум «Россия». На ней представлены все регионы России, госкорпорации, федеральные министерства и ведомства, а также дружественные страны.
Организаторы стенда Челябинской области приготовили подарки для любой аудитории. Самыми необычными презентами станут медали с кусочками знаменитого челябинского метеорита. Маленькие посетители выставки смогут получить раскраски и настольные игры, взрослых удивят свечи с ароматами таежного леса.
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