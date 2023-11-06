Супруг депутата думы Нижневартовска отправился на СВО

Депутат Нижневартовской думы сообщила о муже, который отправился на фронт

07 ноября 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

Муж депутата думы Нижневартовска отправился на СВО добровольцем Фото: Эдуард Корниенко © (архив)URA.RU Супруг депутата думы Нижневартовска (ХМАО) и многодетной матери Эльвиры Панфиловой отправился добровольцем на СВО. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила сама Панфилова. «Решение было принято. Мой Коля — замечательный семьянин, надежный муж, отец четырех детей, отправился добровольцем на фронт. Защищать Родину. Горжусь. Люблю. Жду.», — написала Панфилова. В сообщении о муже она отдельно отметила, что решение отправиться на фронт добровольцем Николай принял самостоятельно. «Эля, уже почти два года кто-то другой вместо меня защищает моих детей. Так нельзя. У меня дед Берлин брал. Неужели весь мой патриотизм ограничится «Бессмертным полком» на 9 мая?». Что на это ответить? «Если не пойдем мы — взрослые мужики, — то эта нечисть придет сюда сама, и тогда и нашим детям придется брать в руки оружие»»,—приводить слова супруга Панфилова. Ранее сообщалось о жительнице Сургутского района (ХМАО), матери двух детей, которая подписала контракт с Минобороны на участие в спецоперации. В зону СВО она отправилась, чтобы помогать раненым бойцам. Многодетная мать и депутат думы Нижневартовска Эльвира Панфилова вместе с родными проводила мужа на фронт Фото страница Эльвиры Панфиловой в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/id476486094 .

Супруг депутата думы Нижневартовска (ХМАО) и многодетной матери Эльвиры Панфиловой отправился добровольцем на СВО. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила сама Панфилова. «Решение было принято. Мой Коля — замечательный семьянин, надежный муж, отец четырех детей, отправился добровольцем на фронт. Защищать Родину. Горжусь. Люблю. Жду.», — написала Панфилова. В сообщении о муже она отдельно отметила, что решение отправиться на фронт добровольцем Николай принял самостоятельно. «Эля, уже почти два года кто-то другой вместо меня защищает моих детей. Так нельзя. У меня дед Берлин брал. Неужели весь мой патриотизм ограничится «Бессмертным полком» на 9 мая?». Что на это ответить? «Если не пойдем мы — взрослые мужики, — то эта нечисть придет сюда сама, и тогда и нашим детям придется брать в руки оружие»»,—приводить слова супруга Панфилова. Ранее сообщалось о жительнице Сургутского района (ХМАО), матери двух детей, которая подписала контракт с Минобороны на участие в спецоперации. В зону СВО она отправилась, чтобы помогать раненым бойцам. .