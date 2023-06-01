Мать двух детей из ХМАО отправится в зону СВО

Жительница ХМАО подписала контракт с Минобороны РФ, чтобы помогать раненым бойцам СВО

До подписания контракта женщина работала кладовщиком в нефтяной компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мать двух детей из Федоровского, ХМАО, подписала контракт с Минобороны РФ и станет второй жительницей округа, отправившейся в зону СВО. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

«Мать двух детей из Федоровского станет второй женщиной в ХМАО, отправившейся в зону СВО. Она решила добровольно подписать контракт с Минобороны РФ. Мире 31 год, она одна воспитывает двух девочек. До подписания контракта женщина работала кладовщиком в нефтяной компании», — говорится в сообщении.

Известно, что у женщины есть медицинское образование. В зоне СВО она планирует помогать раненым бойцам. «К тому же я донор, у меня порядка 20 донаций, стремлюсь стать почетным донором. Решила, что я там нужнее. Дети будут под присмотром мамы» — приводит «Вестник Сургутского района» ее слова.

Контракт жительница ХМАО подписала на год. О начале спецоперации в Украине в феврале 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин.