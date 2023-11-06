Клиент «Почты России» из Челябинска выиграл миллион, купив билет за 100 рублей

Выигрышный билет обошелся челябинцу в 100 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Клиент «Почты России» из Челябинска выиграл миллион, купив лотерейный билет за 100 рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе почтового оператора, счастливый билет челябинец приобрел за пару дней до розыгрыша.

«Удачу жителю Челябинска и выигрыш 1 млн руб. принес октябрьский 56 тираж флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальная Лотерея“. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России».

Там отметили, что мужчина купил билет 19 октября, а уже 22 октября состоялся розыгрыш. Он стал пятым жителем области, выигравшим миллион в лотерее.

Ранее удача в лотерее сопутствовала жителю Миасса. Он выиграл 2 млн рублей. Билет с выигрышем ему также обошелся в 100 рублей. Придя на почту за получением услуг, мужчина купил лотерейный билет и выиграл миллионный приз.