06 ноября 2023
05 ноября 2023

Клиент «Почты России» из Челябинска выиграл миллион, купив билет за 100 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, лотерея, лотерейный билет
Выигрышный билет обошелся челябинцу в 100 рублей Фото:

Клиент «Почты России» из Челябинска выиграл миллион, купив лотерейный билет за 100 рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе почтового оператора, счастливый билет челябинец приобрел за пару дней до розыгрыша.

«Удачу жителю Челябинска и выигрыш 1 млн руб. принес октябрьский 56 тираж флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальная Лотерея“. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России».

Там отметили, что мужчина купил билет 19 октября, а уже 22 октября состоялся розыгрыш. Он стал пятым жителем области, выигравшим миллион в лотерее.

Ранее удача в лотерее сопутствовала жителю Миасса. Он выиграл 2 млн рублей. Билет с выигрышем ему также обошелся в 100 рублей. Придя на почту за получением услуг, мужчина купил лотерейный билет и выиграл миллионный приз.

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Клиент «Почты России» из Челябинска выиграл миллион, купив лотерейный билет за 100 рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе почтового оператора, счастливый билет челябинец приобрел за пару дней до розыгрыша. «Удачу жителю Челябинска и выигрыш 1 млн руб. принес октябрьский 56 тираж флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальная Лотерея“. Билет обошелся счастливчику в 100 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России». Там отметили, что мужчина купил билет 19 октября, а уже 22 октября состоялся розыгрыш. Он стал пятым жителем области, выигравшим миллион в лотерее. Ранее удача в лотерее сопутствовала жителю Миасса. Он выиграл 2 млн рублей. Билет с выигрышем ему также обошелся в 100 рублей. Придя на почту за получением услуг, мужчина купил лотерейный билет и выиграл миллионный приз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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