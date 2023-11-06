06 ноября 2023
05 ноября 2023

Дети из Сургута спели на одной сцене с Shaman. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN. Екатеринбург, shaman
Вокальный ансамбль из Сургута спел с Shaman «Я русский» Фото:

Сургутский вокальный ансамбль «Альтус» в составе детского сводного «Хора Первых» спел на одной сцене с Shaman (Ярославом Дроновым) хит «Я русский». Выступление состоялось в День народного единства на открытии международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Роликом артист поделился в своем telegram-канале.

«Ну что, Россия, фиксируем новый рекорд? Это было впечатляюще! Вместе с самым большим хором России — „Хором Первых“ на ВДНХ мы вместе спели „Я русский“», — написал Shaman.

Артист отметил, что исполненная с хором песня звучала по-особенному. «В исполнении 1 300 талантливых ребят из разных регионов нашей необъятной Родины в День народного единства моя песня приобрела особое звучание и особое значение», — добавил Shaman.

Вокальный ансамбль «Альтус» из Сургута также принял участие в финале конкурса «Битва Хоров». Сургутянам вручили диплом лауреата второй степени в номинации «Эстрадный хор». «Это огромный опыт для нашего ансамбля. Второе место дает нам стимул добиться желаемого результата», — поделился впечатлениями ансамбль в группе «Альтус» в соцсети «Вконтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что сургутянка спела вместе с Дианой Арбениной на концерте «Ночных снайперов». В дуэте с артисткой девушка исполнила песню «Секунду назад».

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Сургутский вокальный ансамбль «Альтус» в составе детского сводного «Хора Первых» спел на одной сцене с Shaman (Ярославом Дроновым) хит «Я русский». Выступление состоялось в День народного единства на открытии международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Роликом артист поделился в своем telegram-канале. «Ну что, Россия, фиксируем новый рекорд? Это было впечатляюще! Вместе с самым большим хором России — „Хором Первых“ на ВДНХ мы вместе спели „Я русский“», — написал Shaman. Артист отметил, что исполненная с хором песня звучала по-особенному. «В исполнении 1 300 талантливых ребят из разных регионов нашей необъятной Родины в День народного единства моя песня приобрела особое звучание и особое значение», — добавил Shaman. Вокальный ансамбль «Альтус» из Сургута также принял участие в финале конкурса «Битва Хоров». Сургутянам вручили диплом лауреата второй степени в номинации «Эстрадный хор». «Это огромный опыт для нашего ансамбля. Второе место дает нам стимул добиться желаемого результата», — поделился впечатлениями ансамбль в группе «Альтус» в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что сургутянка спела вместе с Дианой Арбениной на концерте «Ночных снайперов». В дуэте с артисткой девушка исполнила песню «Секунду назад».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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