Дети из Сургута спели на одной сцене с Shaman. Видео

07 ноября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Вокальный ансамбль из Сургута спел с Shaman «Я русский» Фото: Илья Московец © URA.RU (фото из архива) Сургутский вокальный ансамбль «Альтус» в составе детского сводного «Хора Первых» спел на одной сцене с Shaman (Ярославом Дроновым) хит «Я русский». Выступление состоялось в День народного единства на открытии международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Роликом артист поделился в своем telegram-канале.



«Ну что, Россия, фиксируем новый рекорд? Это было впечатляюще! Вместе с самым большим хором России — „Хором Первых“ на ВДНХ мы вместе спели „Я русский“», — написал Shaman.



Артист отметил, что исполненная с хором песня звучала по-особенному. «В исполнении 1 300 талантливых ребят из разных регионов нашей необъятной Родины в День народного единства моя песня приобрела особое звучание и особое значение», — добавил Shaman.



Вокальный ансамбль «Альтус» из Сургута также принял участие в финале конкурса «Битва Хоров». Сургутянам вручили диплом лауреата второй степени в номинации «Эстрадный хор». «Это огромный опыт для нашего ансамбля. Второе место дает нам стимул добиться желаемого результата», — поделился впечатлениями ансамбль в группе «Альтус» в соцсети «Вконтакте».



Ранее URA.RU рассказывало, что сургутянка спела вместе с Дианой Арбениной на концерте «Ночных снайперов». В дуэте с артисткой девушка исполнила песню «Секунду назад». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сургутский вокальный ансамбль «Альтус» в составе детского сводного «Хора Первых» спел на одной сцене с Shaman (Ярославом Дроновым) хит «Я русский». Выступление состоялось в День народного единства на открытии международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Роликом артист поделился в своем telegram-канале. «Ну что, Россия, фиксируем новый рекорд? Это было впечатляюще! Вместе с самым большим хором России — „Хором Первых“ на ВДНХ мы вместе спели „Я русский“», — написал Shaman. Артист отметил, что исполненная с хором песня звучала по-особенному. «В исполнении 1 300 талантливых ребят из разных регионов нашей необъятной Родины в День народного единства моя песня приобрела особое звучание и особое значение», — добавил Shaman. Вокальный ансамбль «Альтус» из Сургута также принял участие в финале конкурса «Битва Хоров». Сургутянам вручили диплом лауреата второй степени в номинации «Эстрадный хор». «Это огромный опыт для нашего ансамбля. Второе место дает нам стимул добиться желаемого результата», — поделился впечатлениями ансамбль в группе «Альтус» в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что сургутянка спела вместе с Дианой Арбениной на концерте «Ночных снайперов». В дуэте с артисткой девушка исполнила песню «Секунду назад».