06 ноября 2023
05 ноября 2023

Власти Перми обучат безработных гражданской обороне

© Служба новостей «URA.RU»
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Что делать при ЧС, начнут учить в декабре (архивное фото) Фото:

В Перми чиновники намерены создать сеть учебных пунктов, безработных будут готовить в области гражданской обороны. В документах на сайте мэрии говорится, что будет создано семь таких пунктов.

«Будет создано семь УКП по гражданской обороне, по одному в каждом районе города. УКП создаются, чтобы неработающие жители Перми могли по месту проживания пройти подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности при пожарах и на водных объектах, а также изучить порядок действий при угрозе и совершении террористических актов», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на проект постановления мэрии Перми.

Планируется, что в каждом пункте будет работать три человека: начальник и два инструктора. Открыться они должны к 15 декабря.

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В Перми чиновники намерены создать сеть учебных пунктов, безработных будут готовить в области гражданской обороны. В документах на сайте мэрии говорится, что будет создано семь таких пунктов. «Будет создано семь УКП по гражданской обороне, по одному в каждом районе города. УКП создаются, чтобы неработающие жители Перми могли по месту проживания пройти подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности при пожарах и на водных объектах, а также изучить порядок действий при угрозе и совершении террористических актов», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на проект постановления мэрии Перми. Планируется, что в каждом пункте будет работать три человека: начальник и два инструктора. Открыться они должны к 15 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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