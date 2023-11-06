Власти Перми обучат безработных гражданской обороне

Что делать при ЧС, начнут учить в декабре (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми чиновники намерены создать сеть учебных пунктов, безработных будут готовить в области гражданской обороны. В документах на сайте мэрии говорится, что будет создано семь таких пунктов.

«Будет создано семь УКП по гражданской обороне, по одному в каждом районе города. УКП создаются, чтобы неработающие жители Перми могли по месту проживания пройти подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности при пожарах и на водных объектах, а также изучить порядок действий при угрозе и совершении террористических актов», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на проект постановления мэрии Перми.

Планируется, что в каждом пункте будет работать три человека: начальник и два инструктора. Открыться они должны к 15 декабря.