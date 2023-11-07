В Ханты-Мансийске отменили концерт стендап-комика Валентина Сидорова

08 ноября 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске отменили концерт комика Валентина Сидорова на основании письма организаторов гастрольного тура Фото: Размик Закарян © URA.RU Концерт стендап-комика Валентина Сидорова, который должен был состояться в Ханты-Мансийске 10 ноября, отменен. Об этом сообщила администрация культурно-досугового центра «Октябрь» на своем сайте. «Стендап-концерт Вали Сидорова отменяется на основании письма организаторов гастрольного тура. Возврат денежных средств — в билетной кассе и на сайтах билетных операторов», — говорится в сообщении.



Афиша с гастролями Сидорова, размещенная на сайте «Standupbilet», также информирует об отмене концерта в Ханты-Мансийске. При этом билеты на концерты комика в Сургуте и Нижневартовске остаются доступными в продаже.



Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО отменили концерты аккордеониста Петра Дранги. Выступления не состоялись по техническим причинам.

Концерт стендап-комика Валентина Сидорова, который должен был состояться в Ханты-Мансийске 10 ноября, отменен. Об этом сообщила администрация культурно-досугового центра «Октябрь» на своем сайте. «Стендап-концерт Вали Сидорова отменяется на основании письма организаторов гастрольного тура. Возврат денежных средств — в билетной кассе и на сайтах билетных операторов», — говорится в сообщении. Афиша с гастролями Сидорова, размещенная на сайте «Standupbilet», также информирует об отмене концерта в Ханты-Мансийске. При этом билеты на концерты комика в Сургуте и Нижневартовске остаются доступными в продаже. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО отменили концерты аккордеониста Петра Дранги. Выступления не состоялись по техническим причинам.