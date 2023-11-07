В Ханты-Мансийске отменили концерт стендап-комика Валентина Сидорова

Концерт стендап-комика Валентина Сидорова, который должен был состояться в Ханты-Мансийске 10 ноября, отменен. Об этом сообщила администрация культурно-досугового центра «Октябрь» на своем сайте.
«Стендап-концерт Вали Сидорова отменяется на основании письма организаторов гастрольного тура. Возврат денежных средств — в билетной кассе и на сайтах билетных операторов», — говорится в сообщении.
Афиша с гастролями Сидорова, размещенная на сайте «Standupbilet», также информирует об отмене концерта в Ханты-Мансийске. При этом билеты на концерты комика в Сургуте и Нижневартовске остаются доступными в продаже.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО отменили концерты аккордеониста Петра Дранги. Выступления не состоялись по техническим причинам.
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