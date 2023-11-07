07 ноября 2023

В Ханты-Мансийске отменили концерт стендап-комика Валентина Сидорова

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление стендап-комика Валентина Сидорова в кабаре клубе Showgrils. Екатеринбург
В Ханты-Мансийске отменили концерт комика Валентина Сидорова на основании письма организаторов гастрольного тура Фото:

Концерт стендап-комика Валентина Сидорова, который должен был состояться в Ханты-Мансийске 10 ноября, отменен. Об этом сообщила администрация культурно-досугового центра «Октябрь» на своем сайте.

«Стендап-концерт Вали Сидорова отменяется на основании письма организаторов гастрольного тура. Возврат денежных средств — в билетной кассе и на сайтах билетных операторов», — говорится в сообщении.

Афиша с гастролями Сидорова, размещенная на сайте «Standupbilet», также информирует об отмене концерта в Ханты-Мансийске. При этом билеты на концерты комика в Сургуте и Нижневартовске остаются доступными в продаже.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО отменили концерты аккордеониста Петра Дранги. Выступления не состоялись по техническим причинам.

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Концерт стендап-комика Валентина Сидорова, который должен был состояться в Ханты-Мансийске 10 ноября, отменен. Об этом сообщила администрация культурно-досугового центра «Октябрь» на своем сайте. «Стендап-концерт Вали Сидорова отменяется на основании письма организаторов гастрольного тура. Возврат денежных средств — в билетной кассе и на сайтах билетных операторов», — говорится в сообщении. Афиша с гастролями Сидорова, размещенная на сайте «Standupbilet», также информирует об отмене концерта в Ханты-Мансийске. При этом билеты на концерты комика в Сургуте и Нижневартовске остаются доступными в продаже. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО отменили концерты аккордеониста Петра Дранги. Выступления не состоялись по техническим причинам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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