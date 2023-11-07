Под Екатеринбургом мужчина насмерть разбился при падении из окна

На месте ЧП работали медики и силовики
В Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга) 8 ноября из окна девятиэтажки выпал мужчина и скончался. Инцидент произошел в доме на улице Уральских Рабочих, 44А.
«Тело долго лежало неприкрытым — окружающие испытывали шок от увиденного. До скорой помощи и полиции кое-как удалось дозвониться», — сказала агентству URA.RU очевидица.
Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета. В ведомстве от ответа воздержались.
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