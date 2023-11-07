Под Екатеринбургом мужчина насмерть разбился при падении из окна

08 ноября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работали медики и силовики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга) 8 ноября из окна девятиэтажки выпал мужчина и скончался. Инцидент произошел в доме на улице Уральских Рабочих, 44А. «Тело долго лежало неприкрытым — окружающие испытывали шок от увиденного. До скорой помощи и полиции кое-как удалось дозвониться», — сказала агентству URA.RU очевидица. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета. В ведомстве от ответа воздержались.

В Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга) 8 ноября из окна девятиэтажки выпал мужчина и скончался. Инцидент произошел в доме на улице Уральских Рабочих, 44А. «Тело долго лежало неприкрытым — окружающие испытывали шок от увиденного. До скорой помощи и полиции кое-как удалось дозвониться», — сказала агентству URA.RU очевидица. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета. В ведомстве от ответа воздержались.