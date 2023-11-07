07 ноября 2023

Под Екатеринбургом мужчина насмерть разбился при падении из окна

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медицина катастроф, медики, скорая помощь
На месте ЧП работали медики и силовики Фото:

В Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга) 8 ноября из окна девятиэтажки выпал мужчина и скончался. Инцидент произошел в доме на улице Уральских Рабочих, 44А.

«Тело долго лежало неприкрытым — окружающие испытывали шок от увиденного. До скорой помощи и полиции кое-как удалось дозвониться», — сказала агентству URA.RU очевидица.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета. В ведомстве от ответа воздержались.

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В Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга) 8 ноября из окна девятиэтажки выпал мужчина и скончался. Инцидент произошел в доме на улице Уральских Рабочих, 44А. «Тело долго лежало неприкрытым — окружающие испытывали шок от увиденного. До скорой помощи и полиции кое-как удалось дозвониться», — сказала агентству URA.RU очевидица. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета. В ведомстве от ответа воздержались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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