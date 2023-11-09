Министр посоветовала пермякам не покупать дорогие билеты на «Щелкунчика»

Алла Платонова советует смотреть балет не из партера (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Министр культуры Пермского края Алла Платонова ответила на критику пермяков, которые жаловались на очень дорогие билеты на балет «Щелкунчик». Новогодняя постановка в театре оперы и балета является самой популярной, а стоимость билетов на нее достигает 17 тысяч рублей. Но Платонова посоветовала не тратить такие деньги, а покупать билеты подешевле, так как смотреть балет нужно с расстояния.

«По своему опыту скажу — балет лучше смотреть не из первых рядов партера, а из бельэтажа», — сказала Платонова. Эфир велся в telegram-канале министра. Она отметила, что спрос на представление ежегодно очень большой, несмотря на то, что «Щелкунчик» — самый показываемый балет Пермского театра оперы и балета. Платонова также посоветовала следить за анонсами и успевать купить билет на старте продаж.

Ранее URA.RU рассказывало, что продажа билетов на балет «Щелкунчик» началась 28 сентября. Большая часть билетов была выкуплена в первые дни. По информации на сайте театра, их нет в продаже на показы 28, 29 и 30 декабря. На вечер 31 декабря осталось несколько билетов от 10 до 14 тысяч рублей. Всего с 28 декабря по 7 января балет покажут 11 раз.