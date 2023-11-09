09 ноября 2023

В Свердловской области пропал молодой человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, прогулка, жд, железнодорожные пути, мужчина, осень, железная дорога
Молодой человек вышел из дома 7 ноября и не вернулся (архивное фото) Фото:

В свердловском СНТ «Научный сотрудник» Асбестовского городского округа пропал 25-летний Владимир Попов. С 7 ноября его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Попов Владимир Михайлович, 25 лет. 7 ноября 2023 года вышел из дома и не вернулся», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Владимира Попова: рост — 183 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Какая одежда была на пропавшем — неизвестно. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию спасателям по номеру +78007005452 или +79826427830 (Дарья).

«10.11.2023 состоятся масштабные поиски пропавшего <…> всем, кто желает помочь нам в поисках, место сборов город Асбест, ул. Королева, 22 с 9:00 до 10:00», — анонсировали поиск пропавшего в telegram-канале «Типичный Асбест».

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В свердловском СНТ «Научный сотрудник» Асбестовского городского округа пропал 25-летний Владимир Попов. С 7 ноября его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Попов Владимир Михайлович, 25 лет. 7 ноября 2023 года вышел из дома и не вернулся», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Владимира Попова: рост — 183 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Какая одежда была на пропавшем — неизвестно. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию спасателям по номеру +78007005452 или +79826427830 (Дарья). «10.11.2023 состоятся масштабные поиски пропавшего <…> всем, кто желает помочь нам в поисках, место сборов город Асбест, ул. Королева, 22 с 9:00 до 10:00», — анонсировали поиск пропавшего в telegram-канале «Типичный Асбест».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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