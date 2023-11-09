В Свердловской области пропал молодой человек

10 ноября 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

Молодой человек вышел из дома 7 ноября и не вернулся (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В свердловском СНТ «Научный сотрудник» Асбестовского городского округа пропал 25-летний Владимир Попов. С 7 ноября его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Попов Владимир Михайлович, 25 лет. 7 ноября 2023 года вышел из дома и не вернулся», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Владимира Попова: рост — 183 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Какая одежда была на пропавшем — неизвестно. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию спасателям по номеру +78007005452 или +79826427830 (Дарья). «10.11.2023 состоятся масштабные поиски пропавшего <…> всем, кто желает помочь нам в поисках, место сборов город Асбест, ул. Королева, 22 с 9:00 до 10:00», — анонсировали поиск пропавшего в telegram-канале «Типичный Асбест». Фото: группа «ЛизаАлерт» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-67871781_38387)

В свердловском СНТ «Научный сотрудник» Асбестовского городского округа пропал 25-летний Владимир Попов. С 7 ноября его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Попов Владимир Михайлович, 25 лет. 7 ноября 2023 года вышел из дома и не вернулся», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Владимира Попова: рост — 183 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Какая одежда была на пропавшем — неизвестно. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию спасателям по номеру +78007005452 или +79826427830 (Дарья). «10.11.2023 состоятся масштабные поиски пропавшего <…> всем, кто желает помочь нам в поисках, место сборов город Асбест, ул. Королева, 22 с 9:00 до 10:00», — анонсировали поиск пропавшего в telegram-канале «Типичный Асбест».