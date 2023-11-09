В Сургуте опрокинулась машина
В Сургуте (ХМАО) на Пролетарском проспекте возле окружного клинического центра охраны материнства и детства перевернулась машина. Об этом сообщили в соцсетях.
«Возле роддома на Пролетарском проспекте опрокинулась легковушка», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ». На кадрах видно, как перевернутая машина скользит по льду.
Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.
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