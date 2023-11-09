09 ноября 2023

В Сургуте возле роддома опрокинулась легковушка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, мчс, дтп, перевертыш, огонь
В Сургуте опрокинулась машина Фото:

В Сургуте (ХМАО) на Пролетарском проспекте возле окружного клинического центра охраны материнства и детства перевернулась машина. Об этом сообщили в соцсетях.

«Возле роддома на Пролетарском проспекте опрокинулась легковушка», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ». На кадрах видно, как перевернутая машина скользит по льду.

Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) на Пролетарском проспекте возле окружного клинического центра охраны материнства и детства перевернулась машина. Об этом сообщили в соцсетях. «Возле роддома на Пролетарском проспекте опрокинулась легковушка», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ». На кадрах видно, как перевернутая машина скользит по льду. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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