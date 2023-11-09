В Сургуте возле роддома опрокинулась легковушка. Видео

10 ноября 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

В Сургуте опрокинулась машина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на Пролетарском проспекте возле окружного клинического центра охраны материнства и детства перевернулась машина. Об этом сообщили в соцсетях. «Возле роддома на Пролетарском проспекте опрокинулась легковушка», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ». На кадрах видно, как перевернутая машина скользит по льду. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.

В Сургуте (ХМАО) на Пролетарском проспекте возле окружного клинического центра охраны материнства и детства перевернулась машина. Об этом сообщили в соцсетях. «Возле роддома на Пролетарском проспекте опрокинулась легковушка», — передает telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ». На кадрах видно, как перевернутая машина скользит по льду. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ ожидается.