Федеральные власти сократили дотации на инфраструктуру ЖКХ в Пермском крае

На развитие коммунальной инфраструктуры будет потрачено меньше средств, чем планировалось ранее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральные дотации для Пермского края сократятся в 2024 году на один млрд рублей. Ранее эти деньги планировалось потратить на развитие коммунальной инфраструктуры.

«С 2024 года федеральные дотации для региона сократятся на млрд рублей. Информацию об этом озвучила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор во время рабочей группы по подготовке бюджета на 2024—2026 годы», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В связи с этим в 2024 году будет перераспределена софинансируемая часть краевого бюджета. Расходы на модернизацию систем инфраструктуры ЖКХ будут уменьшены на 511,3 млн рублей.