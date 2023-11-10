В ХМАО со скидкой распродают спецтехнику банкротного нефтяного предприятия

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Алексей Орлов в ДЭУ Чкаловского района. Екатеринбург, снегоуборочная техника, лужа, отражение
На торгах продают 118 единиц техники для нефтедобычи за 66 млн рублей Фото:

В ХМАО на аукционе продают спецтехнику нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» общей стоимостью в 66 млн рублей. Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что стоимость 118 автомобилей, снизилась более чем на семь миллионов рублей по сравнению с начальной ценой.

«На торги выставлены три лота: всего 118 единиц транспорта, которая раньше принадлежала обанкротившемуся предприятию „Красноленинскнефтегаз“ из Нягани. Начальная цена за имущество составляла 74 179 089 рублей, сейчас она снизилась до 66 761 180 рублей», — сообщил представитель ЭТП.

В состав лотов входят легковые автомобили, цистерны, самосвалы, тягачи, тракторы, автокраны, прицепы, пожарные и насосные машины. Продаются буровые установки, агрегаты для скважинных работ и вагон-дома на колесах для проживания вахтового персонала. Техника находится на месторождениях «Роснефти» в ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО продается производственная база, принадлежащая обанкротившейся компании «Красноленинскнефтегаз». Начальная цена комплекса на аукционе составляет 540 млн рублей.

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В ХМАО на аукционе продают спецтехнику нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» общей стоимостью в 66 млн рублей. Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что стоимость 118 автомобилей, снизилась более чем на семь миллионов рублей по сравнению с начальной ценой. «На торги выставлены три лота: всего 118 единиц транспорта, которая раньше принадлежала обанкротившемуся предприятию „Красноленинскнефтегаз“ из Нягани. Начальная цена за имущество составляла 74 179 089 рублей, сейчас она снизилась до 66 761 180 рублей», — сообщил представитель ЭТП. В состав лотов входят легковые автомобили, цистерны, самосвалы, тягачи, тракторы, автокраны, прицепы, пожарные и насосные машины. Продаются буровые установки, агрегаты для скважинных работ и вагон-дома на колесах для проживания вахтового персонала. Техника находится на месторождениях «Роснефти» в ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО продается производственная база, принадлежащая обанкротившейся компании «Красноленинскнефтегаз». Начальная цена комплекса на аукционе составляет 540 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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