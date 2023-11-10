Очевидцы сообщили о ДТП с бетономешалкой в Перми (архивное фото)
В Перми на улице Левченко бетономешалка провалилась в асфальтовое покрытие. Инцидент произошел вечером 10 ноября, рассказали URA.RU очевидцы.
«ДТП на Левченко. Обрушилась дорога вместе с бетономешалкой», — пояснили собеседники информационного агентства.
По словам горожан, технику из провала вытаскивают сотрудники спецслужб. На участке ограничено движение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Материал дополняется.
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