В центре Перми бетономешалка провалилась в асфальт. Фото

10 ноября 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщили о ДТП с бетономешалкой в Перми (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми на улице Левченко бетономешалка провалилась в асфальтовое покрытие. Инцидент произошел вечером 10 ноября, рассказали URA.RU очевидцы. «ДТП на Левченко. Обрушилась дорога вместе с бетономешалкой», — пояснили собеседники информационного агентства. По словам горожан, технику из провала вытаскивают сотрудники спецслужб. На участке ограничено движение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Материал дополняется. Машину не могут вытащить из провала больше часа, сообщают пермяки Фото: предоставлено подписчиками URA.RU

В Перми на улице Левченко бетономешалка провалилась в асфальтовое покрытие. Инцидент произошел вечером 10 ноября, рассказали URA.RU очевидцы. «ДТП на Левченко. Обрушилась дорога вместе с бетономешалкой», — пояснили собеседники информационного агентства. По словам горожан, технику из провала вытаскивают сотрудники спецслужб. На участке ограничено движение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Материал дополняется.