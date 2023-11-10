В центре Перми бетономешалка провалилась в асфальт. Фото

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Строительство жилых домов. Курган, бетономешалка
Очевидцы сообщили о ДТП с бетономешалкой в Перми (архивное фото) Фото:

В Перми на улице Левченко бетономешалка провалилась в асфальтовое покрытие. Инцидент произошел вечером 10 ноября, рассказали URA.RU очевидцы.

«ДТП на Левченко. Обрушилась дорога вместе с бетономешалкой», — пояснили собеседники информационного агентства.

По словам горожан, технику из провала вытаскивают сотрудники спецслужб. На участке ограничено движение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Материал дополняется.

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Фото:

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В Перми на улице Левченко бетономешалка провалилась в асфальтовое покрытие. Инцидент произошел вечером 10 ноября, рассказали URA.RU очевидцы. «ДТП на Левченко. Обрушилась дорога вместе с бетономешалкой», — пояснили собеседники информационного агентства. По словам горожан, технику из провала вытаскивают сотрудники спецслужб. На участке ограничено движение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по региону. Материал дополняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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