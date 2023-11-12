Западные офицеры обвинили ВСУ в неумении пользоваться техникой

12 ноября 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

ВСУ могли завершить конфликт на Украине за пару недель, если бы они грамотно использовали технику, считают западные офицеры Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные военные офицеры уверены, что при тех военных возможностях, которые им предоставлял Запад, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли бы победить в конфликте с Россией. Но они не смогли управиться с западной техникой. «У них [ВСУ] были бронетанковые силы размером с дивизию, которые, по словам западных офицеров, могли выиграть конфликт. <…> Однако могучий украинский танковый передовой отряд продвинулся всего на 10 миль. Это далеко не блицкриг, это скорее эрозия, чем молния», — пишут британские журналисты в материале для The Telegraph, ссылаясь на заявления западных офицеров. По мнению последних, при помощи танков, которые были в распоряжении Украины, военный конфликт можно было завершить в течение нескольких недель. США и другие страны Запада поставляют вооружение и технику Киеву с начала спецоперации РФ на Украине. Однако спустя несколько месяцев с начала украинского контрнаступления (4 июня 2023 года) все больше западные журналисты и эксперты высказываются на тему того, что Украина сильно уступает России в количестве техники и терпит «танковое фиаско». Российские операторы БПЛА рассказывали, что немецкие танки имеют слабые уязвимые места и их можно поразить при помощи дронов. Американские танки Abrams также бесполезны против российской обороны, подытожили американские обозреватели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные военные офицеры уверены, что при тех военных возможностях, которые им предоставлял Запад, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли бы победить в конфликте с Россией. Но они не смогли управиться с западной техникой. «У них [ВСУ] были бронетанковые силы размером с дивизию, которые, по словам западных офицеров, могли выиграть конфликт. <…> Однако могучий украинский танковый передовой отряд продвинулся всего на 10 миль. Это далеко не блицкриг, это скорее эрозия, чем молния», — пишут британские журналисты в материале для The Telegraph, ссылаясь на заявления западных офицеров. По мнению последних, при помощи танков, которые были в распоряжении Украины, военный конфликт можно было завершить в течение нескольких недель. США и другие страны Запада поставляют вооружение и технику Киеву с начала спецоперации РФ на Украине. Однако спустя несколько месяцев с начала украинского контрнаступления (4 июня 2023 года) все больше западные журналисты и эксперты высказываются на тему того, что Украина сильно уступает России в количестве техники и терпит «танковое фиаско». Российские операторы БПЛА рассказывали, что немецкие танки имеют слабые уязвимые места и их можно поразить при помощи дронов. Американские танки Abrams также бесполезны против российской обороны, подытожили американские обозреватели.