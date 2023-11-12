Западные офицеры обвинили ВСУ в неумении пользоваться техникой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Challenger 2, stock, Челленджер 2, Леопард 2
ВСУ могли завершить конфликт на Украине за пару недель, если бы они грамотно использовали технику, считают западные офицеры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные военные офицеры уверены, что при тех военных возможностях, которые им предоставлял Запад, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли бы победить в конфликте с Россией. Но они не смогли управиться с западной техникой.

«У них [ВСУ] были бронетанковые силы размером с дивизию, которые, по словам западных офицеров, могли выиграть конфликт. <…> Однако могучий украинский танковый передовой отряд продвинулся всего на 10 миль. Это далеко не блицкриг, это скорее эрозия, чем молния», — пишут британские журналисты в материале для The Telegraph, ссылаясь на заявления западных офицеров. По мнению последних, при помощи танков, которые были в распоряжении Украины, военный конфликт можно было завершить в течение нескольких недель.

США и другие страны Запада поставляют вооружение и технику Киеву с начала спецоперации РФ на Украине. Однако спустя несколько месяцев с начала украинского контрнаступления (4 июня 2023 года) все больше западные журналисты и эксперты высказываются на тему того, что Украина сильно уступает России в количестве техники и терпит «танковое фиаско». Российские операторы БПЛА рассказывали, что немецкие танки имеют слабые уязвимые места и их можно поразить при помощи дронов. Американские танки Abrams также бесполезны против российской обороны, подытожили американские обозреватели.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западные военные офицеры уверены, что при тех военных возможностях, которые им предоставлял Запад, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли бы победить в конфликте с Россией. Но они не смогли управиться с западной техникой. «У них [ВСУ] были бронетанковые силы размером с дивизию, которые, по словам западных офицеров, могли выиграть конфликт. <…> Однако могучий украинский танковый передовой отряд продвинулся всего на 10 миль. Это далеко не блицкриг, это скорее эрозия, чем молния», — пишут британские журналисты в материале для The Telegraph, ссылаясь на заявления западных офицеров. По мнению последних, при помощи танков, которые были в распоряжении Украины, военный конфликт можно было завершить в течение нескольких недель. США и другие страны Запада поставляют вооружение и технику Киеву с начала спецоперации РФ на Украине. Однако спустя несколько месяцев с начала украинского контрнаступления (4 июня 2023 года) все больше западные журналисты и эксперты высказываются на тему того, что Украина сильно уступает России в количестве техники и терпит «танковое фиаско». Российские операторы БПЛА рассказывали, что немецкие танки имеют слабые уязвимые места и их можно поразить при помощи дронов. Американские танки Abrams также бесполезны против российской обороны, подытожили американские обозреватели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...