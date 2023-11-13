В Челябинске за месяц выросло число квартир на вторичном рынке жилья. Инфографика

«Этажи»: Больше всего квартир на вторичке продается в трех районах Челябинска

14 ноября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Число вторичных квартир выросло из-за роста цен на жилье и дисбаланса на ипотечном рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем количество квартир на вторичном рынке выросло на 2,47%, за год, напротив, число предложений снизилось на 20%. На данный момент в городе насчитывается 1 тысяча 865 выставленных на продажу вторичных квартир, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «За октябрь 2023 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 1 865 объектов за исключением квартир за чертой города и таких типов, как общежития, пансионаты, коммунальные квартиры, а также малоэтажное строительство. Относительно прошлого месяца предложение увеличилось на 45 квартир или на 2,47%. В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 460 квартир (-19,78%)», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске наибольшее число вторичных квартир продается в Курчатовском — 491 объект (26,33%) и Калининском районах 365 объектов (19,57%). Также в октябре выросло число предложений квартир на вторичном рынке в Тракторозаводском районе. На данный момент там продается 258 квартир на вторичном рынке (13,83%). Как отметил 17 октября руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, в октябре постоянно рос спрос на новое жилье, а на вторичное, напротив, падал. Подобная тенденция ожидается также и в ноябре—декабре этого года, поэтому в ближайшее время будет стагнация или снижение стоимости на вторичном рынке, а цены на новые квартиры будут понемногу расти по причине дефицита квартир в домах комфорт-класса. Больше всего предложений на вторичном рынке в Челябинске в Курчатовском, Калининском и Трактрозаводском районах Скрин: пресс-служба АН «Этажи» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем количество квартир на вторичном рынке выросло на 2,47%, за год, напротив, число предложений снизилось на 20%. На данный момент в городе насчитывается 1 тысяча 865 выставленных на продажу вторичных квартир, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «За октябрь 2023 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 1 865 объектов за исключением квартир за чертой города и таких типов, как общежития, пансионаты, коммунальные квартиры, а также малоэтажное строительство. Относительно прошлого месяца предложение увеличилось на 45 квартир или на 2,47%. В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 460 квартир (-19,78%)», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске наибольшее число вторичных квартир продается в Курчатовском — 491 объект (26,33%) и Калининском районах 365 объектов (19,57%). Также в октябре выросло число предложений квартир на вторичном рынке в Тракторозаводском районе. На данный момент там продается 258 квартир на вторичном рынке (13,83%). Как отметил 17 октября руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов, в октябре постоянно рос спрос на новое жилье, а на вторичное, напротив, падал. Подобная тенденция ожидается также и в ноябре—декабре этого года, поэтому в ближайшее время будет стагнация или снижение стоимости на вторичном рынке, а цены на новые квартиры будут понемногу расти по причине дефицита квартир в домах комфорт-класса.