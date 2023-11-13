Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев побывал в школе № 67 и рассказал детям о Конституции России. Руководитель фракции «Единая Россия» призвал всех земляков пройти тестирование, рассказали в пресс-службе депутата.
«Депутат гордумы Алексей Вихарев провел классный час на тему „30 лет Конституции РФ“ для учеников 10-11 классов. Он подарил ребятам по печатной версии конституции, рассказал о ее истории, показал исторический фильм и обсудил с учениками Общероссийское голосование по поправкам, которое прошло в 2020 году», — сказали в пресс-службе.
Встреча состоялась в преддверии 30-летия российской конституции, которое будет отмечаться 12 декабря. В честь этого события депутаты «Единой России» организовывают классные часы в рамках «Разговоров о важном». Они проходят в школах каждый понедельник.
«Ребята с интересом участвовали в дискуссии, отвечали на мои вопросы и задавали свои. Очень рад, что тема „30 лет Конституции РФ“ оказалась для них интересной. Предлагаю и вам проверить свои знания о конституции. Кликайте по ссылке и проходите тест», — призвал свердловчан Вихарев.
Депутат рассказал ребятам об истории российской конституции
Фото: предоставлено организаторами встречи
Школьники задавали Алексею Вихареву свои вопросы
Фото: предоставлено организаторами встречи
На память о встрече старшеклассники сделали с депутатом совместное фото
Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев побывал в школе № 67 и рассказал детям о Конституции России. Руководитель фракции «Единая Россия» призвал всех земляков пройти тестирование, рассказали в пресс-службе депутата. «Депутат гордумы Алексей Вихарев провел классный час на тему „30 лет Конституции РФ“ для учеников 10-11 классов. Он подарил ребятам по печатной версии конституции, рассказал о ее истории, показал исторический фильм и обсудил с учениками Общероссийское голосование по поправкам, которое прошло в 2020 году», — сказали в пресс-службе. Встреча состоялась в преддверии 30-летия российской конституции, которое будет отмечаться 12 декабря. В честь этого события депутаты «Единой России» организовывают классные часы в рамках «Разговоров о важном». Они проходят в школах каждый понедельник. «Ребята с интересом участвовали в дискуссии, отвечали на мои вопросы и задавали свои. Очень рад, что тема „30 лет Конституции РФ“ оказалась для них интересной. Предлагаю и вам проверить свои знания о конституции. Кликайте по ссылке и проходите тест», — призвал свердловчан Вихарев.