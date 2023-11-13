Политика Власть Екатеринбургский депутат пришел с лекцией к школьникам. Фото Екатеринбургский депутат думы Вихарев рассказал школьникам о Конституции 14 ноября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 + Три года назад Вихарев информировал горожан о голосовании по поправкам к конституции Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев побывал в школе № 67 и рассказал детям о Конституции России. Руководитель фракции «Единая Россия» призвал всех земляков пройти тестирование, рассказали в пресс-службе депутата. «Депутат гордумы Алексей Вихарев провел классный час на тему „30 лет Конституции РФ“ для учеников 10-11 классов. Он подарил ребятам по печатной версии конституции, рассказал о ее истории, показал исторический фильм и обсудил с учениками Общероссийское голосование по поправкам, которое прошло в 2020 году», — сказали в пресс-службе. Встреча состоялась в преддверии 30-летия российской конституции, которое будет отмечаться 12 декабря. В честь этого события депутаты «Единой России» организовывают классные часы в рамках «Разговоров о важном». Они проходят в школах каждый понедельник. «Ребята с интересом участвовали в дискуссии, отвечали на мои вопросы и задавали свои. Очень рад, что тема „30 лет Конституции РФ“ оказалась для них интересной. Предлагаю и вам проверить свои знания о конституции. Кликайте по ссылке и проходите тест », — призвал свердловчан Вихарев. Депутат рассказал ребятам об истории российской конституции Фото: предоставлено организаторами встречи Школьники задавали Алексею Вихареву свои вопросы Фото: предоставлено организаторами встречи На память о встрече старшеклассники сделали с депутатом совместное фото Фото: предоставлено организаторами встречи Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев побывал в школе № 67 и рассказал детям о Конституции России. Руководитель фракции «Единая Россия» призвал всех земляков пройти тестирование, рассказали в пресс-службе депутата. «Депутат гордумы Алексей Вихарев провел классный час на тему „30 лет Конституции РФ“ для учеников 10-11 классов. Он подарил ребятам по печатной версии конституции, рассказал о ее истории, показал исторический фильм и обсудил с учениками Общероссийское голосование по поправкам, которое прошло в 2020 году», — сказали в пресс-службе. Встреча состоялась в преддверии 30-летия российской конституции, которое будет отмечаться 12 декабря. В честь этого события депутаты «Единой России» организовывают классные часы в рамках «Разговоров о важном». Они проходят в школах каждый понедельник. «Ребята с интересом участвовали в дискуссии, отвечали на мои вопросы и задавали свои. Очень рад, что тема „30 лет Конституции РФ“ оказалась для них интересной. Предлагаю и вам проверить свои знания о конституции. Кликайте по ссылке и проходите тест», — призвал свердловчан Вихарев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям