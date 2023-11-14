В Челябинской области предложили создать мобильные службы реабилитации

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Вручение мандатов кандидатам, победившим на выборах в законодательное собрание. Челябинск, фирстов степан
Степан Фирстов предложил создать комплексную систему реабилитации участников СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области планируют создать комплексные центры реабилитации участников спецоперации, а до этого момента необходимо организовать работу мобильных служб. С таким предложением на Всероссийском форуме в Москве выступил депутат ЗСО Челябинской области, врач по профессии, ассоциированный член Всемирной медицинской ассоциации Степан Фирстов.

«Наличие в составе комплексных центров стационарных отделений позволило бы включать в реабилитационный процесс инвалидов из малых городов и сельских поселений, приблизив тем самым доступность реабилитации для всех без исключения. На первом же этапе, пока идет строительство, важно обеспечить развитие института мобильных реабилитационных служб, а также начать подготовку реабилитационных менеджеров — новой для современной России профессии», — цитируют слова Фирстова в пресс-службе ЗСО.

Фирстов уточнил, что в Челябинской области зарегистрировано 216 210 человек, из них 12 тысяч пользуются инвалидной коляской. По мнению парламентария, с учетом продолжающейся спецоперации эти цифры могут вырасти, при этом реабилитация потребуется не только жителям крупных городов, но и тем, кто проживает в отдаленных районах.

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В Челябинской области планируют создать комплексные центры реабилитации участников спецоперации, а до этого момента необходимо организовать работу мобильных служб. С таким предложением на Всероссийском форуме в Москве выступил депутат ЗСО Челябинской области, врач по профессии, ассоциированный член Всемирной медицинской ассоциации Степан Фирстов. «Наличие в составе комплексных центров стационарных отделений позволило бы включать в реабилитационный процесс инвалидов из малых городов и сельских поселений, приблизив тем самым доступность реабилитации для всех без исключения. На первом же этапе, пока идет строительство, важно обеспечить развитие института мобильных реабилитационных служб, а также начать подготовку реабилитационных менеджеров — новой для современной России профессии», — цитируют слова Фирстова в пресс-службе ЗСО. Фирстов уточнил, что в Челябинской области зарегистрировано 216 210 человек, из них 12 тысяч пользуются инвалидной коляской. По мнению парламентария, с учетом продолжающейся спецоперации эти цифры могут вырасти, при этом реабилитация потребуется не только жителям крупных городов, но и тем, кто проживает в отдаленных районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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