В Челябинской области предложили создать мобильные службы реабилитации

14 ноября 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Степан Фирстов предложил создать комплексную систему реабилитации участников СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Челябинской области планируют создать комплексные центры реабилитации участников спецоперации, а до этого момента необходимо организовать работу мобильных служб. С таким предложением на Всероссийском форуме в Москве выступил депутат ЗСО Челябинской области, врач по профессии, ассоциированный член Всемирной медицинской ассоциации Степан Фирстов. «Наличие в составе комплексных центров стационарных отделений позволило бы включать в реабилитационный процесс инвалидов из малых городов и сельских поселений, приблизив тем самым доступность реабилитации для всех без исключения. На первом же этапе, пока идет строительство, важно обеспечить развитие института мобильных реабилитационных служб, а также начать подготовку реабилитационных менеджеров — новой для современной России профессии», — цитируют слова Фирстова в пресс-службе ЗСО. Фирстов уточнил, что в Челябинской области зарегистрировано 216 210 человек, из них 12 тысяч пользуются инвалидной коляской. По мнению парламентария, с учетом продолжающейся спецоперации эти цифры могут вырасти, при этом реабилитация потребуется не только жителям крупных городов, но и тем, кто проживает в отдаленных районах.

В Челябинской области планируют создать комплексные центры реабилитации участников спецоперации, а до этого момента необходимо организовать работу мобильных служб. С таким предложением на Всероссийском форуме в Москве выступил депутат ЗСО Челябинской области, врач по профессии, ассоциированный член Всемирной медицинской ассоциации Степан Фирстов. «Наличие в составе комплексных центров стационарных отделений позволило бы включать в реабилитационный процесс инвалидов из малых городов и сельских поселений, приблизив тем самым доступность реабилитации для всех без исключения. На первом же этапе, пока идет строительство, важно обеспечить развитие института мобильных реабилитационных служб, а также начать подготовку реабилитационных менеджеров — новой для современной России профессии», — цитируют слова Фирстова в пресс-службе ЗСО. Фирстов уточнил, что в Челябинской области зарегистрировано 216 210 человек, из них 12 тысяч пользуются инвалидной коляской. По мнению парламентария, с учетом продолжающейся спецоперации эти цифры могут вырасти, при этом реабилитация потребуется не только жителям крупных городов, но и тем, кто проживает в отдаленных районах.