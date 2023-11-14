В Златоусте возводят отбойную стенку из-за въехавшей в жилой дом фуры. Фото

15 ноября 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Отбойная стенка разделит опасный участок дороги и многоквартирные дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Златоусте Челябинской области возводят отбойную стенку на пересечении улиц Грибоедова и 40-летия Победы, где фура врезалась в жилой дом. Об этом 15 ноября сообщил мэр города Максим Пекарский в своих соцсетях. «Приступили к устройству отбойной стенки на пересечении улиц Грибоедова и 40-летия Победы. Крутой затяжной спуск становится испытанием для большегрузов, въезжающих в город по Миасскому тракту. В этом году произошло ДТП, водитель погиб. Кроме того, была частично повреждена подвальная часть фасада многоквартирного дома», — написал Пекарский в своем telegram-канале. Протяженность фундаментных блоков, которые разделят проезжую часть и дома с тротуарами, составит 18 метров. Внешний слой конструкции будет оштукатурен и покрашен. Как отметил глава Златоуста, это один из этапов решения вопросов на данном участке. Фура врезалась в многоквартирный дом № 17 на улице Зеленой ночью 13 апреля. Автомобиль в результате ДТП перевернулся и загорелся. Водитель скончался от полученных травм на месте. Мэрия отказалась выделить около 2 млн рублей для устранения ущерба, предложив восстанавливать фасад за счет средств текущего и капитального ремонтов. Отбойную стенку возводят на опасном участке дороги Фото: telegram-канал Максима Пекарского, https://t.me/maxim_pekarsky Длина конструкции составит 18 метров Фото: telegram-канал Максима Пекарского, https://t.me/maxim_pekarsky

В Златоусте Челябинской области возводят отбойную стенку на пересечении улиц Грибоедова и 40-летия Победы, где фура врезалась в жилой дом. Об этом 15 ноября сообщил мэр города Максим Пекарский в своих соцсетях. «Приступили к устройству отбойной стенки на пересечении улиц Грибоедова и 40-летия Победы. Крутой затяжной спуск становится испытанием для большегрузов, въезжающих в город по Миасскому тракту. В этом году произошло ДТП, водитель погиб. Кроме того, была частично повреждена подвальная часть фасада многоквартирного дома», — написал Пекарский в своем telegram-канале. Протяженность фундаментных блоков, которые разделят проезжую часть и дома с тротуарами, составит 18 метров. Внешний слой конструкции будет оштукатурен и покрашен. Как отметил глава Златоуста, это один из этапов решения вопросов на данном участке. Фура врезалась в многоквартирный дом № 17 на улице Зеленой ночью 13 апреля. Автомобиль в результате ДТП перевернулся и загорелся. Водитель скончался от полученных травм на месте. Мэрия отказалась выделить около 2 млн рублей для устранения ущерба, предложив восстанавливать фасад за счет средств текущего и капитального ремонтов.