14 ноября 2023

В Златоусте возводят отбойную стенку из-за въехавшей в жилой дом фуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок строительства ЕКАД на пересечении с Челябинским трактом. Екатеринбург, строители, строительство екад, строительство моста, строительство развязки, строитель, рабочие в спецовках, екатеринбургская кольцевая автодорога
Отбойная стенка разделит опасный участок дороги и многоквартирные дома Фото:

В Златоусте Челябинской области возводят отбойную стенку на пересечении улиц Грибоедова и 40-летия Победы, где фура врезалась в жилой дом. Об этом 15 ноября сообщил мэр города Максим Пекарский в своих соцсетях.

«Приступили к устройству отбойной стенки на пересечении улиц Грибоедова и 40-летия Победы. Крутой затяжной спуск становится испытанием для большегрузов, въезжающих в город по Миасскому тракту. В этом году произошло ДТП, водитель погиб. Кроме того, была частично повреждена подвальная часть фасада многоквартирного дома», — написал Пекарский в своем telegram-канале.

Протяженность фундаментных блоков, которые разделят проезжую часть и дома с тротуарами, составит 18 метров. Внешний слой конструкции будет оштукатурен и покрашен. Как отметил глава Златоуста, это один из этапов решения вопросов на данном участке.

Фура врезалась в многоквартирный дом № 17 на улице Зеленой ночью 13 апреля. Автомобиль в результате ДТП перевернулся и загорелся. Водитель скончался от полученных травм на месте. Мэрия отказалась выделить около 2 млн рублей для устранения ущерба, предложив восстанавливать фасад за счет средств текущего и капитального ремонтов.

Отбойную стенку возводят на опасном участке дороги
Отбойную стенку возводят на опасном участке дороги
Фото:
Длина конструкции составит 18 метров
Длина конструкции составит 18 метров
Фото:

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В Златоусте Челябинской области возводят отбойную стенку на пересечении улиц Грибоедова и 40-летия Победы, где фура врезалась в жилой дом. Об этом 15 ноября сообщил мэр города Максим Пекарский в своих соцсетях. «Приступили к устройству отбойной стенки на пересечении улиц Грибоедова и 40-летия Победы. Крутой затяжной спуск становится испытанием для большегрузов, въезжающих в город по Миасскому тракту. В этом году произошло ДТП, водитель погиб. Кроме того, была частично повреждена подвальная часть фасада многоквартирного дома», — написал Пекарский в своем telegram-канале. Протяженность фундаментных блоков, которые разделят проезжую часть и дома с тротуарами, составит 18 метров. Внешний слой конструкции будет оштукатурен и покрашен. Как отметил глава Златоуста, это один из этапов решения вопросов на данном участке. Фура врезалась в многоквартирный дом № 17 на улице Зеленой ночью 13 апреля. Автомобиль в результате ДТП перевернулся и загорелся. Водитель скончался от полученных травм на месте. Мэрия отказалась выделить около 2 млн рублей для устранения ущерба, предложив восстанавливать фасад за счет средств текущего и капитального ремонтов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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