Происшествия Пожары В свердловском городе загорелся пятиэтажный дом 16 ноября 2023 в 04:39 Размер текста - 17 + В тушении пожара задействованы 17 спасателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. В тушении пожара приняли участие 17 сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства. «В 23:54 поступило сообщение о пожаре на улице Комсомольская. На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома», — сказано в сообщении. Тушили пожар 17 человек личного состава и пять единиц спецтехники. В 00:10 часов пожар удалось локализовать. К 02:00 часам пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. В Камышлове (Свердловская область) произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. В тушении пожара приняли участие 17 сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства. «В 23:54 поступило сообщение о пожаре на улице Комсомольская. На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома», — сказано в сообщении. Тушили пожар 17 человек личного состава и пять единиц спецтехники. В 00:10 часов пожар удалось локализовать. К 02:00 часам пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям