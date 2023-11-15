В свердловском городе загорелся пятиэтажный дом

В тушении пожара задействованы 17 спасателей
В Камышлове (Свердловская область) произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. В тушении пожара приняли участие 17 сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В 23:54 поступило сообщение о пожаре на улице Комсомольская. На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома», — сказано в сообщении. Тушили пожар 17 человек личного состава и пять единиц спецтехники.
В 00:10 часов пожар удалось локализовать. К 02:00 часам пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.
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