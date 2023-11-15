15 ноября 2023

В свердловском городе загорелся пятиэтажный дом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
В тушении пожара задействованы 17 спасателей Фото:

В Камышлове (Свердловская область) произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. В тушении пожара приняли участие 17 сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 23:54 поступило сообщение о пожаре на улице Комсомольская. На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома», — сказано в сообщении. Тушили пожар 17 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

В 00:10 часов пожар удалось локализовать. К 02:00 часам пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Камышлове (Свердловская область) произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. В тушении пожара приняли участие 17 сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства. «В 23:54 поступило сообщение о пожаре на улице Комсомольская. На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома», — сказано в сообщении. Тушили пожар 17 человек личного состава и пять единиц спецтехники. В 00:10 часов пожар удалось локализовать. К 02:00 часам пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...