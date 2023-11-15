Пермяков в больнице забыли обеспечить лечебным питанием

Прокуратура нашла нарушения в питании пермских пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Осинской центральной районной больнице (Пермский край) пациентов кормили без учета принципов лечебного питания. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.

«В Осинской ЦРБ отсутствовал ежедневный контроль пищи с регистрацией показателей температурного режима хранения, не соблюдались правила отбора суточных проб, а также не учитывались принципы лечебного питания. Для питания пациентов использовалась обезличенная продукция, при изготовлении блюд не обеспечивалась последовательность и поточность технологических процессов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, поставщик питания ООО «Аристократ», действующий на основании контракта с медучреждением, допускал многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам проверки прокурор вынес предупреждения директору общества и главврачу районной больницы.

В июне 2022 года прокуратура Перми обнаружила нарушения в организации питания пациентов в четырех городских больницах. Прием пищи осуществлялся без маркировки и товарных сопроводительных документов, нарушалась поточность технологических процессов.