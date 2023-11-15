15 ноября 2023

Пермяков в больнице забыли обеспечить лечебным питанием

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский и Сухой Лог. Коммунальная авария, столовая, больница, еда, обед, питание
Прокуратура нашла нарушения в питании пермских пациентов Фото:

В Осинской центральной районной больнице (Пермский край) пациентов кормили без учета принципов лечебного питания. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.

«В Осинской ЦРБ отсутствовал ежедневный контроль пищи с регистрацией показателей температурного режима хранения, не соблюдались правила отбора суточных проб, а также не учитывались принципы лечебного питания. Для питания пациентов использовалась обезличенная продукция, при изготовлении блюд не обеспечивалась последовательность и поточность технологических процессов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, поставщик питания ООО «Аристократ», действующий на основании контракта с медучреждением, допускал многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам проверки прокурор вынес предупреждения директору общества и главврачу районной больницы.

В июне 2022 года прокуратура Перми обнаружила нарушения в организации питания пациентов в четырех городских больницах. Прием пищи осуществлялся без маркировки и товарных сопроводительных документов, нарушалась поточность технологических процессов.

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В Осинской центральной районной больнице (Пермский край) пациентов кормили без учета принципов лечебного питания. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «В Осинской ЦРБ отсутствовал ежедневный контроль пищи с регистрацией показателей температурного режима хранения, не соблюдались правила отбора суточных проб, а также не учитывались принципы лечебного питания. Для питания пациентов использовалась обезличенная продукция, при изготовлении блюд не обеспечивалась последовательность и поточность технологических процессов», — говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным прокуратуры, поставщик питания ООО «Аристократ», действующий на основании контракта с медучреждением, допускал многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам проверки прокурор вынес предупреждения директору общества и главврачу районной больницы. В июне 2022 года прокуратура Перми обнаружила нарушения в организации питания пациентов в четырех городских больницах. Прием пищи осуществлялся без маркировки и товарных сопроводительных документов, нарушалась поточность технологических процессов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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