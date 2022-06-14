В больницах Перми прокуроры выявили нарушения в питании пациентов

14 июня 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

В Пермских больницах нашли нарушения в процессе питания Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Прокуратура городи Перми обнаружила несоответствия в организации питательного процесса лечащихся граждан в четырех городских больницах. Об этом ведомство оповестило на своем сайте. «Установлено, что прием пищевой продукции осуществлялся без маркировки и товарных сопроводительных документов, нарушалась поточность технологических процессов, отделка производственных не позволяла производить в них влажную уборку, в журналах бракеража отсутствовали подписи ответственных лиц, отбор суточных проб готовых блюд происходил не системно», — сообщила пресс-служба. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Главные врачи медицинских учреждений Перми получили представления ведомства. В пищеблоках больницы взяты пробы. В случае обнаружения их несоответствия пищевым стандартам, в отношении поставщиков также будут предприняты меры. Ситуация с процессом питания в больницах находится на контроле городской прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском детсаду массово отравились дети. Поставщика продуктов в детское учреждение оштрафовали за нарушения. Также краевая прокуратура обнаружила нарушения в работе пермской больницы в области закупок. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Прокуратура городи Перми обнаружила несоответствия в организации питательного процесса лечащихся граждан в четырех городских больницах. Об этом ведомство оповестило на своем сайте. «Установлено, что прием пищевой продукции осуществлялся без маркировки и товарных сопроводительных документов, нарушалась поточность технологических процессов, отделка производственных не позволяла производить в них влажную уборку, в журналах бракеража отсутствовали подписи ответственных лиц, отбор суточных проб готовых блюд происходил не системно», — сообщила пресс-служба. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Главные врачи медицинских учреждений Перми получили представления ведомства. В пищеблоках больницы взяты пробы. В случае обнаружения их несоответствия пищевым стандартам, в отношении поставщиков также будут предприняты меры. Ситуация с процессом питания в больницах находится на контроле городской прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском детсаду массово отравились дети. Поставщика продуктов в детское учреждение оштрафовали за нарушения. Также краевая прокуратура обнаружила нарушения в работе пермской больницы в области закупок.