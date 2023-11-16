В челябинских садиках и школах заменили на теплые почти четыре тысячи окон

Работа в четырех муниципалитетах завершена, в Магнитогорске близится к окончанию Фото: Илья Московец © URA.RU

В детских садах и школах Челябинской области за неполный 2023 год заменены на теплые почти четыре тысячи окон. Работа произведена в рамках проекта «Теплое окно», сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«В 2023 году на замену 3995 окон в школах и детских садах направлено 137,4 миллиона рублей, из них 84,4 миллиона выделены из регионального бюджета по инициативе губернатора Челябинской области. Радует, что уже в четырех муниципалитетах во всех школах и детских садах окна заменены полностью, дети занимаются в теплых и светлых классах и группах», — рассказал первый зампредседателя комитета заксобрания по бюджету и налогам Юрий Карликанов.

Полная замена окон произведена в Южноуральском и Локомотивном городских округах, а также в Пластовском и Сосновском муниципальных районах. В Магнитогорске работа подходит к концу. В заксобрании уточнили, что значительная часть проекта в этом году была реализована в рамках программы «Инициативное бюджетирование», то есть жители Челябинской области сами выбирали те учреждения, которые в первую очередь нуждаются в ремонте.

«Нам предстоит еще очень большая работа в этом направлении. Депутаты заксобрания хорошо знают проблемные объекты в своих избирательных округах и держат ситуацию на контроле», — добавил Карликанов.

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