Путин: несмотря на все запреты и санкции, культура по-прежнему не знает границ

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Искусство по-прежнему не знает границ, заявил Путин Фото:

Искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на все запреты и санкции. Об этом заявил Владимир Путин на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Он также добавил, что в последнее время российскую культуру пытаются отменить, однако этого сделать невозможно. «Политика „отмены“ России сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистская по своей сути», — заявил президент.

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Искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на все запреты и санкции. Об этом заявил Владимир Путин на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что в последнее время российскую культуру пытаются отменить, однако этого сделать невозможно. «Политика „отмены“ России сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистская по своей сути», — заявил президент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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