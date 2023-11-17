Путин: несмотря на все запреты и санкции, культура по-прежнему не знает границ

17 ноября 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Искусство по-прежнему не знает границ, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на все запреты и санкции. Об этом заявил Владимир Путин на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что в последнее время российскую культуру пытаются отменить, однако этого сделать невозможно. «Политика „отмены“ России сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистская по своей сути», — заявил президент.

Искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на все запреты и санкции. Об этом заявил Владимир Путин на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что в последнее время российскую культуру пытаются отменить, однако этого сделать невозможно. «Политика „отмены“ России сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистская по своей сути», — заявил президент.