Путин: несмотря на все запреты и санкции, культура по-прежнему не знает границ

Искусство по-прежнему не знает границ, заявил Путин
Искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на все запреты и санкции. Об этом заявил Владимир Путин на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Он также добавил, что в последнее время российскую культуру пытаются отменить, однако этого сделать невозможно. «Политика „отмены“ России сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистская по своей сути», — заявил президент.
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