Мужчина, лежавший на проезжей части в Пермском крае, погиб под колесами иномарки

На автодороге Пермь — Усть-Качка под колесами Kia Rio погиб 34-летний мужчина. По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел утром 18 ноября.
«По автодороге Пермь — Усть-Качка в направлении прикамской столицы двигался автомобиль Kia Rio под управлением мужчины 1992 года рождения. Согласно предварительной информации, в 04:33 на 46-м км трассы водитель допустил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части справа. Последний умер», — указано в telegram-канале ведомства.
Погибшим был мужчина 1989 года рождения. По словам полицейских, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. По факту ДТП проводится проверка.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.