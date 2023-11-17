17 ноября 2023

Мужчина, лежавший на проезжей части в Пермском крае, погиб под колесами иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, колючая проволока, машина скорой помощи, скорая помошь
В результате ДТП пешеход получил смертельную травму Фото:

На автодороге Пермь — Усть-Качка под колесами Kia Rio погиб 34-летний мужчина. По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел утром 18 ноября.

«По автодороге Пермь — Усть-Качка в направлении прикамской столицы двигался автомобиль Kia Rio под управлением мужчины 1992 года рождения. Согласно предварительной информации, в 04:33 на 46-м км трассы водитель допустил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части справа. Последний умер», — указано в telegram-канале ведомства.

Погибшим был мужчина 1989 года рождения. По словам полицейских, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. По факту ДТП проводится проверка.

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На автодороге Пермь — Усть-Качка под колесами Kia Rio погиб 34-летний мужчина. По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел утром 18 ноября. «По автодороге Пермь — Усть-Качка в направлении прикамской столицы двигался автомобиль Kia Rio под управлением мужчины 1992 года рождения. Согласно предварительной информации, в 04:33 на 46-м км трассы водитель допустил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части справа. Последний умер», — указано в telegram-канале ведомства. Погибшим был мужчина 1989 года рождения. По словам полицейских, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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