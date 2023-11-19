В Перми приставы забрали ребенка у матери

20 ноября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Девушка школу прогуливала, предпочитая бродяжничать (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми по судебные приставы забрали из семьи 16-летнюю девочку. Подростка передали в социально-реабилитационный центр, так как мать и отца суд лишил родительских прав. Как пояснили в ГУФССП России по Пермскому краю, воспитанием дочери они не занимались. «47-летняя мать подростка вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, 42-летний отец с семьей не проживал. Воспитанием дочери никто не занимался, предоставленная сама себе девочка бродяжничала, школу не посещала, была не аттестована по всем предметам», — говорится на сайте ведомства. Когда приставы пришли к семье, мать не стала противиться их действиям, а девочка спокойно собрала вещи и уехала в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, утверждают в ГУФССП России по Пермскому краю. Центр, как указано на его сайте, помогает несовершеннолетним, женщинам с детьми, которые стали жертвой домашнего насилия, а также семьям в социально опасном положении.

В Перми по судебные приставы забрали из семьи 16-летнюю девочку. Подростка передали в социально-реабилитационный центр, так как мать и отца суд лишил родительских прав. Как пояснили в ГУФССП России по Пермскому краю, воспитанием дочери они не занимались. «47-летняя мать подростка вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, 42-летний отец с семьей не проживал. Воспитанием дочери никто не занимался, предоставленная сама себе девочка бродяжничала, школу не посещала, была не аттестована по всем предметам», — говорится на сайте ведомства. Когда приставы пришли к семье, мать не стала противиться их действиям, а девочка спокойно собрала вещи и уехала в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, утверждают в ГУФССП России по Пермскому краю. Центр, как указано на его сайте, помогает несовершеннолетним, женщинам с детьми, которые стали жертвой домашнего насилия, а также семьям в социально опасном положении.