19 ноября 2023
18 ноября 2023

В Перми приставы забрали ребенка у матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, автобусная остановка, подросток, школьники, ученица
Девушка школу прогуливала, предпочитая бродяжничать (архивное фото) Фото:

В Перми по судебные приставы забрали из семьи 16-летнюю девочку. Подростка передали в социально-реабилитационный центр, так как мать и отца суд лишил родительских прав. Как пояснили в ГУФССП России по Пермскому краю, воспитанием дочери они не занимались.

«47-летняя мать подростка вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, 42-летний отец с семьей не проживал. Воспитанием дочери никто не занимался, предоставленная сама себе девочка бродяжничала, школу не посещала, была не аттестована по всем предметам», — говорится на сайте ведомства.

Когда приставы пришли к семье, мать не стала противиться их действиям, а девочка спокойно собрала вещи и уехала в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, утверждают в ГУФССП России по Пермскому краю. Центр, как указано на его сайте, помогает несовершеннолетним, женщинам с детьми, которые стали жертвой домашнего насилия, а также семьям в социально опасном положении.

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В Перми по судебные приставы забрали из семьи 16-летнюю девочку. Подростка передали в социально-реабилитационный центр, так как мать и отца суд лишил родительских прав. Как пояснили в ГУФССП России по Пермскому краю, воспитанием дочери они не занимались. «47-летняя мать подростка вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, 42-летний отец с семьей не проживал. Воспитанием дочери никто не занимался, предоставленная сама себе девочка бродяжничала, школу не посещала, была не аттестована по всем предметам», — говорится на сайте ведомства. Когда приставы пришли к семье, мать не стала противиться их действиям, а девочка спокойно собрала вещи и уехала в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, утверждают в ГУФССП России по Пермскому краю. Центр, как указано на его сайте, помогает несовершеннолетним, женщинам с детьми, которые стали жертвой домашнего насилия, а также семьям в социально опасном положении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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