В челябинском озере нашли человеческий скелет

В озере Кисегач (Челябинская область) в минувшие выходные нашли скелет человека. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, сейчас выясняют личность погибшего и причину смерти.
«Скелет мужчины нашли местные жители в нескольких метрах от берега. Сейчас кости направлены на экспертизу», — рассказал источник.
По результатам экспертизы будет установлена личность погибшего мужчины, а также причины его смерти. После будет принято процессуальное решение.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 11:30 по Уральскому времени:
«По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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