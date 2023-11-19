19 ноября 2023
18 ноября 2023

В челябинском озере нашли человеческий скелет

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице "РЖД-Медицина" по адресу Байдукова, 63. Екатеринбург , лицо, череп, голова, скелет, кости, медицина, кость, анатомия
Найденные кости направлены на экспертизу Фото:

В озере Кисегач (Челябинская область) в минувшие выходные нашли скелет человека. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, сейчас выясняют личность погибшего и причину смерти.

«Скелет мужчины нашли местные жители в нескольких метрах от берега. Сейчас кости направлены на экспертизу», — рассказал источник.

По результатам экспертизы будет установлена личность погибшего мужчины, а также причины его смерти. После будет принято процессуальное решение.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 11:30 по Уральскому времени:

«По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В озере Кисегач (Челябинская область) в минувшие выходные нашли скелет человека. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, сейчас выясняют личность погибшего и причину смерти. «Скелет мужчины нашли местные жители в нескольких метрах от берега. Сейчас кости направлены на экспертизу», — рассказал источник. По результатам экспертизы будет установлена личность погибшего мужчины, а также причины его смерти. После будет принято процессуальное решение. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:30 по Уральскому времени: «По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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