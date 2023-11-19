В челябинском озере нашли человеческий скелет

20 ноября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Найденные кости направлены на экспертизу Фото: Анна Майорова © URA.RU В озере Кисегач (Челябинская область) в минувшие выходные нашли скелет человека. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, сейчас выясняют личность погибшего и причину смерти. «Скелет мужчины нашли местные жители в нескольких метрах от берега. Сейчас кости направлены на экспертизу», — рассказал источник. По результатам экспертизы будет установлена личность погибшего мужчины, а также причины его смерти. После будет принято процессуальное решение. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:30 по Уральскому времени: «По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В озере Кисегач (Челябинская область) в минувшие выходные нашли скелет человека. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, сейчас выясняют личность погибшего и причину смерти. «Скелет мужчины нашли местные жители в нескольких метрах от берега. Сейчас кости направлены на экспертизу», — рассказал источник. По результатам экспертизы будет установлена личность погибшего мужчины, а также причины его смерти. После будет принято процессуальное решение. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:30 по Уральскому времени: «По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.