Мэрия одобрила изменения в проекте спортшколы Сергея Ковалева в Челябинске

В спортшколе возведут эксплуатируемую крышу и подземный этаж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска разрешили экс-чемпиону мира по боксу Сергею Ковалеву поменять проект школы бокса «Крашер», которую он планирует построить. Крыша в здании будет эксплуатируемой, появится подземный этаж, общая площадь застройки увеличится до восьми тысяч квадратных метров, следует из документации на сайте мэрии.

«Проект внесения изменений в проект подготовки территории подготовлен по инициативе ООО «Спортивный комплекс Сергея Ковалева «Крашер». С целью дальнейшего развития территории выявлена необходимость в уточнении наименования и параметров проектируемого обьекта капитального строительства», — сообщается в документации на сайте.

Общая площадь застройки составит от 5 900 до 8000 квадратных метров. Также планируется сделать эксплуатируемую крышу площадью от 700 до 1,5 тысячи квадратных метров и подземную парковку на 1 700 квадратных метров. Кроме того, спортшкола переименована в объект социально-культурного назначения под названием «Школа единоборств С. А. Ковалева „Крашер“».

Ранее Ковалеву разрешили построить спортивную школу в центре Челябинска. Известный спортсмен, уроженец города Копейск Челябинской области неоднократно заявлял о желании открыть у себя на родине центр единоборств.

Общая площадь застройки составит от 5 900 до 8 000 квадратных метров Скрин: сайт администрации г. Челябинска