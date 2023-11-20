Обанкроченной фирме сына челябинского экс-губернатора выставили новый счет

«Форс продакшн» ждет, когда семья Дубровских рассчитается за долги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Компания ООО «Форс Продакшн» намерена войти в число кредиторов обанкроченной фирмы «Челябинскстройкомплект» (ЧСК) Александра Дубровского, сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда Челябинской области.

«ООО „ФОРС Продакшн“. Заявление об установлении размера требований кредиторов», — указано в карточке процесса, где рассматривается банкротство «ЧСК». Заявление пока не принято к производству.

Согласно базе данных сервиса СБИС, «ЧСК» задолжала «Форс продакшн» 633 тысячи 230 рублей. Эта задолженность с учетом пени образовалась за непоставленный товар. «Форс продакшн» уже выиграла суд, но компания Александра Дубровского так и не рассчиталась. Теперь этот долг просят учесть при банкротстве «ЧСК».

В налоговой «ЧСК» выставили претензии из-за долга в 327 тысяч 162 рубля. По требованию Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17, на имущество фирмы наложен арест.

«Челябстройкомплект» признали банкротом из-за долгов перед семейной фирмой Дубровских «Монтажник». Компания «Монтажник», сам Александр Дубровский, глава семьи Борис Дубровский также признаны финансово несостоятельными. Борис Дубровский после отставки живет за пределами России. Представители его семьи со СМИ не общаются.