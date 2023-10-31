Приставам запретили продавать имущество фирмы сына челябинского экс-губернатора

01 ноября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Александр Дубровский (в центре) обанкротился по собственной просьбе Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Службе судебных приставов запретили распродавать имущество фирмы Александра Дубровского, сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Такого решения суда добились налоговики в рамках дела о банкротстве ООО «Челябинскстройкомплект» (ЧСК). «Ходатайство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области удовлетворить. Принять обеспечительные меры в виде запрета Федеральной службе судебных приставов осуществлять принудительную реализацию имущества ООО „Челябстройкомплект“ (Магнитогорск) третьим лицам до рассмотрения вступления в законную силу решения суда по настоящему делу», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из документа, речь идет об оргтехнике. Это монитор, пять ноутбуков и системный блок, многофункциональное печатающее устройство (МФУ) и тахеометр. Ранее все это было заложено банку, но ФНС добилось ареста имущества, рассчитывая, что доходы от его реализации в первую очередь будут использованы для погашения налоговой задолженности. В случае же распродажи приставами деньги сначала получат другие кредиторы. Процесс банкротства ЧСК запущен в мае 2023 года с подачи конкурсного управляющего другого обанкротившегося актива семьи Дубровских, ПО «Монтажник», Елены Соломки. Она добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой со счетов «Монтажника» перечислили «ЧСК» более 10 миллионов рублей. Деньги ЧСК «Монтажнику» так и не вернула, с учетом пеней долг вырос до 12,8 млн рублей, что и стало причиной подачи иска. Дубровский-младший стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи экс-губернатора. Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника». Представители семьи бывшего главы региона, как и конкурсный управляющий «Монтажника», судебные процессы не комментируют. Дубровский-старший уже несколько лет проживает за пределами РФ и недоступен для комментариев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Службе судебных приставов запретили распродавать имущество фирмы Александра Дубровского, сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Такого решения суда добились налоговики в рамках дела о банкротстве ООО «Челябинскстройкомплект» (ЧСК). «Ходатайство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области удовлетворить. Принять обеспечительные меры в виде запрета Федеральной службе судебных приставов осуществлять принудительную реализацию имущества ООО „Челябстройкомплект“ (Магнитогорск) третьим лицам до рассмотрения вступления в законную силу решения суда по настоящему делу», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из документа, речь идет об оргтехнике. Это монитор, пять ноутбуков и системный блок, многофункциональное печатающее устройство (МФУ) и тахеометр. Ранее все это было заложено банку, но ФНС добилось ареста имущества, рассчитывая, что доходы от его реализации в первую очередь будут использованы для погашения налоговой задолженности. В случае же распродажи приставами деньги сначала получат другие кредиторы. Процесс банкротства ЧСК запущен в мае 2023 года с подачи конкурсного управляющего другого обанкротившегося актива семьи Дубровских, ПО «Монтажник», Елены Соломки. Она добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой со счетов «Монтажника» перечислили «ЧСК» более 10 миллионов рублей. Деньги ЧСК «Монтажнику» так и не вернула, с учетом пеней долг вырос до 12,8 млн рублей, что и стало причиной подачи иска. Дубровский-младший стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи экс-губернатора. Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника». Представители семьи бывшего главы региона, как и конкурсный управляющий «Монтажника», судебные процессы не комментируют. Дубровский-старший уже несколько лет проживает за пределами РФ и недоступен для комментариев.