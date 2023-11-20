В Перми полиция ищет подозреваемого в хищении электроники. Видео

21 ноября 2023 в 04:55 Размер текста - 17 +

Сотрудникам полиции потребовалась помощь пермяков, чтобы опознать подозреваемого Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермские полицейские обратились к горожанам с просьбой опознать подозреваемого в хищении электронных товаров из сетевого магазина. Этой информацией поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Сотрудники <…> отдела полиции Ленинского района Перми устанавливают личность гражданина. Его подозревают в хищении товара из магазина электроники. Если вы опознали этого мужчину, обратитесь по телефонам: 218-88-02 или 8-912-498-60-86», — указано на сайте ведомства. Оперативники опубликовали видео с камер наблюдения, где фигурирует человек в темной одежде. Заметно, как он берет товар с витрины и покидает магазин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Пермские полицейские обратились к горожанам с просьбой опознать подозреваемого в хищении электронных товаров из сетевого магазина. Этой информацией поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Сотрудники <…> отдела полиции Ленинского района Перми устанавливают личность гражданина. Его подозревают в хищении товара из магазина электроники. Если вы опознали этого мужчину, обратитесь по телефонам: 218-88-02 или 8-912-498-60-86», — указано на сайте ведомства. Оперативники опубликовали видео с камер наблюдения, где фигурирует человек в темной одежде. Заметно, как он берет товар с витрины и покидает магазин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.