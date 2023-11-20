20 ноября 2023

В Перми полиция ищет подозреваемого в хищении электроники. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам полиции потребовалась помощь пермяков, чтобы опознать подозреваемого Фото:

Пермские полицейские обратились к горожанам с просьбой опознать подозреваемого в хищении электронных товаров из сетевого магазина. Этой информацией поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Сотрудники <…> отдела полиции Ленинского района Перми устанавливают личность гражданина. Его подозревают в хищении товара из магазина электроники. Если вы опознали этого мужчину, обратитесь по телефонам: 218-88-02 или 8-912-498-60-86», — указано на сайте ведомства.

Оперативники опубликовали видео с камер наблюдения, где фигурирует человек в темной одежде. Заметно, как он берет товар с витрины и покидает магазин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Пермские полицейские обратились к горожанам с просьбой опознать подозреваемого в хищении электронных товаров из сетевого магазина. Этой информацией поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Сотрудники <…> отдела полиции Ленинского района Перми устанавливают личность гражданина. Его подозревают в хищении товара из магазина электроники. Если вы опознали этого мужчину, обратитесь по телефонам: 218-88-02 или 8-912-498-60-86», — указано на сайте ведомства. Оперативники опубликовали видео с камер наблюдения, где фигурирует человек в темной одежде. Заметно, как он берет товар с витрины и покидает магазин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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