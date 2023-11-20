Ревизоры челябинского губернатора проверят минстрой и дорожников

Главное контрольное управление Челябинской области в 2024 году планово проверит четыре организации региона. Соответствующий приказ опубликован 21 ноября.
«Будет проверено соблюдение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2023 год. Проверки пройдут в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, а также в комитете дорожного хозяйства города Челябинска», — говорится в документе.
Также в 2024 году будут проверены областное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» и казенное учреждение «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области». Что касается последнего учреждения, его экс-директор Дмитрий Замора находится под домашним арестом до 9 января 2024 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-руководитель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров также находится под стражей.
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