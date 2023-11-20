20 ноября 2023

Ревизоры челябинского губернатора проверят минстрой и дорожников

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, каток, дорожные рабочие, дорожные работы, асфальт, ремонт дороги, дорожники, комсомольский проспект
ГКУ проверит, насколько корректно тратились деньги, выделявшиеся на дорожные работы Фото:

Главное контрольное управление Челябинской области в 2024 году планово проверит четыре организации региона. Соответствующий приказ опубликован 21 ноября.

«Будет проверено соблюдение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2023 год. Проверки пройдут в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, а также в комитете дорожного хозяйства города Челябинска», — говорится в документе.

Также в 2024 году будут проверены областное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» и казенное учреждение «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области». Что касается последнего учреждения, его экс-директор Дмитрий Замора находится под домашним арестом до 9 января 2024 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-руководитель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров также находится под стражей.

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Главное контрольное управление Челябинской области в 2024 году планово проверит четыре организации региона. Соответствующий приказ опубликован 21 ноября. «Будет проверено соблюдение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2023 год. Проверки пройдут в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, а также в комитете дорожного хозяйства города Челябинска», — говорится в документе. Также в 2024 году будут проверены областное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» и казенное учреждение «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области». Что касается последнего учреждения, его экс-директор Дмитрий Замора находится под домашним арестом до 9 января 2024 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-руководитель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров также находится под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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