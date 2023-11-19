19 ноября 2023
18 ноября 2023

Задержанный ФСБ челябинский экс-чиновник не смог выйти из СИЗО

Экс-руководителя КДХ Челябинска Кучитарова оставили под стражей
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, клетка, арест, суд, кучитаров ринат
Ринат Кучитаров остается в СИЗО с момента задержания Фото:

Бывший руководитель комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринат Кучитаров, задержанный ФСБ по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU 20 октября в пресс-службе прокуратуры региона, его оставили под стражей до 5 декабря.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска, обвиняемого по ч.3 ст. 285 УК РФ о несогласии с постановлением суда о продлении срока содержания под стражей. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения до 5 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что сторона защиты настаивала на избрании другой более мягкой меры пресечения. В удовлетворении жалобы было отказано.

Кучитарова задержали сотрудники УФСБ по региону в начале декабря 2022 года. За несколько дней до ареста он написал заявление о снятии с себя полномочий руководителя КДХ города. После задержания ему были предъявлены обвинения по факту злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, во время подготовки областного центра к саммитам ШОС и БРИКС Кучитаров подписал несколько контрактов на озеленение города по завышенной стоимости. Кроме того, он подписывал акты приема не выполненных работ. Общий ущерб от действий Кучитарова оценивается в суму около 40 млн рублей.

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Бывший руководитель комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринат Кучитаров, задержанный ФСБ по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU 20 октября в пресс-службе прокуратуры региона, его оставили под стражей до 5 декабря. «Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска, обвиняемого по ч.3 ст. 285 УК РФ о несогласии с постановлением суда о продлении срока содержания под стражей. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения до 5 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что сторона защиты настаивала на избрании другой более мягкой меры пресечения. В удовлетворении жалобы было отказано. Кучитарова задержали сотрудники УФСБ по региону в начале декабря 2022 года. За несколько дней до ареста он написал заявление о снятии с себя полномочий руководителя КДХ города. После задержания ему были предъявлены обвинения по факту злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, во время подготовки областного центра к саммитам ШОС и БРИКС Кучитаров подписал несколько контрактов на озеленение города по завышенной стоимости. Кроме того, он подписывал акты приема не выполненных работ. Общий ущерб от действий Кучитарова оценивается в суму около 40 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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