Задержанный ФСБ челябинский экс-чиновник не смог выйти из СИЗО

Экс-руководителя КДХ Челябинска Кучитарова оставили под стражей

Ринат Кучитаров остается в СИЗО с момента задержания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший руководитель комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринат Кучитаров, задержанный ФСБ по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU 20 октября в пресс-службе прокуратуры региона, его оставили под стражей до 5 декабря.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска, обвиняемого по ч.3 ст. 285 УК РФ о несогласии с постановлением суда о продлении срока содержания под стражей. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения до 5 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что сторона защиты настаивала на избрании другой более мягкой меры пресечения. В удовлетворении жалобы было отказано.

Кучитарова задержали сотрудники УФСБ по региону в начале декабря 2022 года. За несколько дней до ареста он написал заявление о снятии с себя полномочий руководителя КДХ города. После задержания ему были предъявлены обвинения по факту злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, во время подготовки областного центра к саммитам ШОС и БРИКС Кучитаров подписал несколько контрактов на озеленение города по завышенной стоимости. Кроме того, он подписывал акты приема не выполненных работ. Общий ущерб от действий Кучитарова оценивается в суму около 40 млн рублей.