Пермячка купила за 160 тысяч диван, на котором нельзя полежать

21 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Из-за дефекта пермячка не могла нормально лечь на диван Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Перми подала иск в суд к салону мебели, у которого приобрела диван за 160 тысячу рублей. Предмет мебели оказался бракованным, на диване невозможно было лежать. Суд постановил вернуть истице деньги, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «После сборки дивана визуально не было понятно, что его потребительские качества в части организации спального места отсутствуют. Лечь на такой диван не представляется возможным ни вдоль, ни поперек», — говорится в решении. В диване образовалась щель между уголком и спальным местом шириной в 10 см. Ответчик в лице представителя мебельного салона просил в иске отказать и пояснил, что мебель собиралась по индивидуальному заказу клиентки. Во время осмотра дивана истица не обнаружила никаких недостатков. Однако независимый эксперт в ходе проверки выявил, что мебель была собрана с нарушением правил безопасности мебельной продукции. В итоге суд постановил вернуть истице деньги за диван, а также выплатить неустойку в размере 50 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Жительница Перми подала иск в суд к салону мебели, у которого приобрела диван за 160 тысячу рублей. Предмет мебели оказался бракованным, на диване невозможно было лежать. Суд постановил вернуть истице деньги, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «После сборки дивана визуально не было понятно, что его потребительские качества в части организации спального места отсутствуют. Лечь на такой диван не представляется возможным ни вдоль, ни поперек», — говорится в решении. В диване образовалась щель между уголком и спальным местом шириной в 10 см. Ответчик в лице представителя мебельного салона просил в иске отказать и пояснил, что мебель собиралась по индивидуальному заказу клиентки. Во время осмотра дивана истица не обнаружила никаких недостатков. Однако независимый эксперт в ходе проверки выявил, что мебель была собрана с нарушением правил безопасности мебельной продукции. В итоге суд постановил вернуть истице деньги за диван, а также выплатить неустойку в размере 50 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.