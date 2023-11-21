Пермячка купила за 160 тысяч диван, на котором нельзя полежать

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Из-за дефекта пермячка не могла нормально лечь на диван Фото:

Жительница Перми подала иск в суд к салону мебели, у которого приобрела диван за 160 тысячу рублей. Предмет мебели оказался бракованным, на диване невозможно было лежать. Суд постановил вернуть истице деньги, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.

«После сборки дивана визуально не было понятно, что его потребительские качества в части организации спального места отсутствуют. Лечь на такой диван не представляется возможным ни вдоль, ни поперек», — говорится в решении. В диване образовалась щель между уголком и спальным местом шириной в 10 см.

Ответчик в лице представителя мебельного салона просил в иске отказать и пояснил, что мебель собиралась по индивидуальному заказу клиентки. Во время осмотра дивана истица не обнаружила никаких недостатков. Однако независимый эксперт в ходе проверки выявил, что мебель была собрана с нарушением правил безопасности мебельной продукции. В итоге суд постановил вернуть истице деньги за диван, а также выплатить неустойку в размере 50 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

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Жительница Перми подала иск в суд к салону мебели, у которого приобрела диван за 160 тысячу рублей. Предмет мебели оказался бракованным, на диване невозможно было лежать. Суд постановил вернуть истице деньги, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «После сборки дивана визуально не было понятно, что его потребительские качества в части организации спального места отсутствуют. Лечь на такой диван не представляется возможным ни вдоль, ни поперек», — говорится в решении. В диване образовалась щель между уголком и спальным местом шириной в 10 см. Ответчик в лице представителя мебельного салона просил в иске отказать и пояснил, что мебель собиралась по индивидуальному заказу клиентки. Во время осмотра дивана истица не обнаружила никаких недостатков. Однако независимый эксперт в ходе проверки выявил, что мебель была собрана с нарушением правил безопасности мебельной продукции. В итоге суд постановил вернуть истице деньги за диван, а также выплатить неустойку в размере 50 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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