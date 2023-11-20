Свердловским властям пришлось извиняться за поведение министра

21 ноября 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

В правительстве боятся, что Третьяков, возглавивший мининвест семь месяцев назад, распугает инвесторов Фото: Илья Московец © URA.RU Начальству свердловского министра инвестиций Вадима Третьякова пришлось извиняться за его поведение во время визита на площадку одного из резидентов особой экономической зоны «Титановая долина». Слухи URA.RU подтвердились — Третьяков в присутствии депутатов вступил в словесную перепалку с одним из резидентов, забыв, что уже приезжал сюда. «По инициативе руководства области провели опрос фигурантов события, и информация о скандале полностью подтвердилась. Извиняться за поведение министра пришлось не только перед [Алексеем] Цикиным (владелец завода „Отдел медтехники“ на площадке „Титановой долины“ — прим. ред.), но и перед депутатским корпусом законодательного собрания региона за то, что они стали свидетелями инцидента», — делится источник в правительстве. По словам собеседника URA.RU, строгий выговор может ждать и самого Третьякова. Как сообщало URA.RU в слухах со ссылкой на очевидца, перед обходом площадок резидентов ОЭЗ Третьяков довольно высокомерно поинтересовался у владельца завода Алексея Цикина, где это он находится. Цикин напомнил, что министр уже был здесь три недели назад, на что получил от Третьякова ответ: «Я что, все помнить должен, где бываю?» Затем последовал взаимный обмен колкостями. Вадим Третьяков в беседе с URA.RU опроверг информацию о том, что поссорился с инвестором. «Удивился, когда прочитал [слухи]. Никакой ссоры не было, обычный диалог», — поделился он. Вадим Третьяков возглавил свердловский мининвест в конце марта. До этого он с 2015 года был советником губернатора Евгения Куйвашева, работая в постпредстве региона в Москве. Еще раньше занимал должности в федеральных структурах. Напомним, что в июле он уже попадал в скандал с идеей передать главную выставочную площадку региона МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» под управление турецких инвесторов. После этого руководству региона пришлось делать официальные заявления о недопустимости такого сценария. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальству свердловского министра инвестиций Вадима Третьякова пришлось извиняться за его поведение во время визита на площадку одного из резидентов особой экономической зоны «Титановая долина». Слухи URA.RU подтвердились — Третьяков в присутствии депутатов вступил в словесную перепалку с одним из резидентов, забыв, что уже приезжал сюда. «По инициативе руководства области провели опрос фигурантов события, и информация о скандале полностью подтвердилась. Извиняться за поведение министра пришлось не только перед [Алексеем] Цикиным (владелец завода „Отдел медтехники“ на площадке „Титановой долины“ — прим. ред.), но и перед депутатским корпусом законодательного собрания региона за то, что они стали свидетелями инцидента», — делится источник в правительстве. По словам собеседника URA.RU, строгий выговор может ждать и самого Третьякова. Как сообщало URA.RU в слухах со ссылкой на очевидца, перед обходом площадок резидентов ОЭЗ Третьяков довольно высокомерно поинтересовался у владельца завода Алексея Цикина, где это он находится. Цикин напомнил, что министр уже был здесь три недели назад, на что получил от Третьякова ответ: «Я что, все помнить должен, где бываю?» Затем последовал взаимный обмен колкостями. Вадим Третьяков в беседе с URA.RU опроверг информацию о том, что поссорился с инвестором. «Удивился, когда прочитал [слухи]. Никакой ссоры не было, обычный диалог», — поделился он. Вадим Третьяков возглавил свердловский мининвест в конце марта. До этого он с 2015 года был советником губернатора Евгения Куйвашева, работая в постпредстве региона в Москве. Еще раньше занимал должности в федеральных структурах. Напомним, что в июле он уже попадал в скандал с идеей передать главную выставочную площадку региона МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» под управление турецких инвесторов. После этого руководству региона пришлось делать официальные заявления о недопустимости такого сценария.