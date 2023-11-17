Свердловские слухи: генерал портит жизнь миллиардерам

О разговоре Куйвашева с мэрами, возвращении чиновника с СВО и ссоре министра. Выпуск 1049

17 ноября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Анна Майорова © URA.RU Пока мэры готовятся к разговору с губернатором Евгением Куйвашевым, между чиновниками вспыхнула междоусобица из-за мест на выставке в ВДНХ. Пока одна скандальная чиновница Эльмира Туканова подставляет регион, другая — Елена Яровикова — скрывается от допросов в больнице. Почему экс-мэра Арамили Виталия Никитенко срочно возвращают с СВО, какие расследования запускает депутат-олигарх Александр Серебренников и как портит жизнь миллиардерам генерал Андрей Никитенко — в новом выпуске «Слухов» «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Куйвашев собирает мэров на разговор о президенте… Губернатор напомнит мэрам установки по выборам президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На следующей неделе главы городов соберутся на традиционное совещание под руководством губернатора и кураторов из его резиденции. Главная тема — президентские выборы. Мэрам поставили установку — высокая явка при использовании технологии дистанционного электронного голосования. По традиции, мероприятие пройдет в правительственном санатории «Гранатовая бухта». …и новых бюджетах Другая тема, которую поднимут на совещании, связана с деньгами. Осведомленный источник утверждает: мэрам якобы дадут понять, что в следующем году им дали рекордные финансовые возможности, удовлетворили многие бюджетные заявки и просьбы (в правительстве надеются на рекордное наполнение казны). Но и контроль расходов будет жестким, волюнтаристов будут строго наказывать. Бюджетники проваливают KPI губернатора На днях руководители культурных учреждений Екатеринбурга получили тревожное письмо: одна из задач, по которым оценивается работа губернатора Евгения Куйвашева, под угрозой срыва. «Местный ЦУР (Центр управления регионом) фиксирует, что слишком мало переходов на страницы учреждений во „ВКонтакте“ по QR-кодам, размещенным на досках объявлений. Поручено активизироваться. В противном случае могут случиться значительные кадровые перемены», — передал один из директоров. Любимый мэр Куйвашева станет министром В числе потенциальных сменщиков ушедшего в отставку министра транспорта Василия Старкова не только его заместитель Денис Чегаев, который пока поработает с приставкой «и. о.» глава Волчанска Александр Вервейн, имеющий репутацию «любимого мэра губернатора». Еще одна фамилия, которую называют (впрочем, не то чтобы всерьез) — вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. Чиновники спорят за места на ВДНХ Стенд Свердловской области оформлен в стиле старого металлургического завода и называется «Демидовский лофт» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Желающих поехать на выставку «Россия» в московском ВДНХ в составе губернаторской делегации оказалось слишком много. 25 ноября там презентуют стенд Свердловской области. Если члены правительства едут в полном составе, то чиновникам рангом пониже — замам министров, депутатам, главам областных учреждений — еще нужно побороться за место в официальных списках. Из-за этого между ними началась междоусобица. «Учитывая небольшую площадь стенда, возникают опасения — не помешает ли это презентации», — рассуждают в кабинетах. Замгубернатора похвастался аппаратной победой Замгубернатора Азат Салихов в разговорах с силовиками рассказывает о своей большой аппаратной победе. Так, впервые за последние годы в бюджете региона предусмотрены специальные надбавки сотрудникам правоохранительных органов — например, участковым. «Впрочем, депутаты в парламенте говорят, что это заслуга лично Куйвашева. Он дал соответствующее поручение вице-губернатору Чемезову, курирующему бюджетный процесс», — сообщает источник. Новый замминистра добился желаемого По слухам, идея перейти с поста замминистра МУГИСО на аналогичную должность в мининвест принадлежала самому Сергею Сосновских. Ему якобы хотелось попробовать себя в новой роли, и когда появилась возможность, не упустил ее — предложил свою кандидатуру. При этом его место в МУГИСО все еще остается вакантным, но, по слухам, это связано больше с организационными моментами. И вскоре, как и писало URA.RU, пост займет Роман Вахрамеев. Власти берут расходы на социалку под жесткий контроль… Власти возьмут под особый контроль расходы на социнфраструктуру Фото: Владимир Андреев © URA.RU Говорят, скоро в регионе появится новое влиятельное госучреждение, которое будет курировать ремонт всей социнфраструктуры и станет параллелью управления капитального строительства. «Таким образом власти региона решили монополизировать и взять под жесткий контроль бюджетные расходы в данной сфере, исключив многочисленных посредников», — объясняет источник. … и «возвращают» чиновника с СВО Директором новой структуры станет бывший мэр Арамили Виталий Никитенко. В последнее время он исполнял обязанности представителя губернатора в Макеевке и находился в зоне СВО. «Такое назначение — новый вектор для кадровой политики», — считает инсайдер. По его мнению, появление новой структуры может подорвать оппозиционный потенциал некоторых нелояльных групп — особенно в преддверии весенней политической кампании. Карапетян задумал протест… Лояльность Армена Карапетяна губернатору поставили под сомнение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В высоких кабинетах обсуждают отсутствие на сессии заксобрания, где с бюджетным посланием выступал Куйвашев, лояльного ему вице-спикера Армена Карапетяна («Справедливая Россия»). У некоторых это вызвало большое удивление. «Он же практически обозначил свой протест!» — констатируют наблюдатели, ожидая большую интригу. …из-за проверок По одной из версий, такое поведение Карапетяна может быть связано с очередными проверками со стороны правоохранителей в подконтрольных ему строительных компаниях. «Сложно предугадать, возымеет ли такой жест эффект», — не уверен один из собеседников. Депутат-олигарх запускает расследования Еще одним объектом обсуждений на неделе стал и другой отсутствовавший на знаковом заседании депутат Александр Серебренников («Единая Россия») — один из богатейших в заксо. На совещаниях в различных комитетах и рабочих группах он якобы то и дело поднимает вопрос о неудовлетворительном состоянии фармацевтического рынка области, приводя в пример то время, когда сам контролировал его. И якобы подбивает коллег инициировать различные расследования. Новый министр поссорился с инвестором, которому покровительствует минпром Вадим Третьяков возглавил свердловский мининвест в конце марта Фото: Илья Московец © URA.RU Свидетелями казуса, в котором оказался министр инвестиций Вадим Третьяков, стали депутаты, приезжавшие с проверкой на ключевые объекты «Титановой долины». Очевидцы пересказывают — перед самым обходом на площадке «Отдела медицинской техники» Третьяков довольно высокомерно поинтересовался у владельца завода Алексея Цикина, где это он. «Цикин пояснил, что это его завод и напомнил, что министр уже был здесь три недели назад. В ответ же получил оскорбительную реплику: „Я что, все помнить должен, где бываю?“ Затем последовал взаимный обмен колкостями. В результате Третьяков демонстративно отказался от осмотра объекта и присоединился к группе депутатов позже», — рассказывают очевидцы. Такое поведение не оценили ни в заксо, ни в Белом доме. По слухам, Цикину покровительствует глава минпрома Сергей Пересторонин. «Так всех инвесторов можно распугать», — переживает собеседник. Чечунова пыталась сорвать переназначение мэра За информационными атаками на Игоря Кабца может стоять Елена Чечунова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одним из главных идеологов информационной атаки на мэра Первоуральска Игоря Кабца (человек экс-владельца ПНТЗ Андрея Комарова) перед его перевыборами оказалась якобы Елена Чечунова, депутат заксо по списку «Единой России» от Первоуральского округа. «По слухам, Чечуновой дали однозначно понять, что по этому округу она больше в заксо не пройдет. В итоге она пошла ва-банк против связки Кабец — Дронов. Последний, к слову, ее коллега-одномандатник, с которым у Чечуновой произошел конфликт», — объясняет источник. Скандальная чиновница подставляет регион Сотрудникам туркластера «Гора Белая», который является структурой департамента по развитию туризма Эльмиры Тукановой, вновь задерживают зарплату. Им выплатили долги, но не расчет за октябрь. При этом в самом ДРТ в октябре проиндексировали зарплаты. «Уж не за наш ли счет?» — сетуют сотрудники туркластера. Источник, близкий к правительству региона, отмечает — впереди президентская кампания, а ситуация с задержками зарплаты не добавляет очков региону. Левин испугался конкурента в Общественной палате Говорят, ректор УрГЭУ Яков Силин хотел занять вакантное место в Общественной палате региона, но этому жестко воспротивился ее нынешний председатель, экс-советник трех губернаторов Александр Левин. «Он серьезно переживает, что Силин, войдя в состав палаты, сможет спустя время претендовать на его председательство», — объяснил инсайдер. В итоге в коллегиальный орган был делегирован безобидный экс-депутат Владимир Никитин. ДИП лишился ключевого сотрудника… Департамент информполитики региона остался без бухгалтера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Департамент информполитики подходит к завершению финансового года с очередной кадровой потерей — на днях, в свой профессиональный праздник, из структуры уволилась главный бухгалтер. Согласно официальной версии — по собственному желанию и без принуждения. «О массовых уходах из ДИПа уже ходят легенды. Остается удивляться, какие причины вызывают желание специалистов отказаться от престижной и хорошо оплачиваемой работы в, казалось бы, дружном коллективе», — говорит инсайдер. …и экономит на журналистах Уральский медиафорум на выставке ВДНХ в Москве рискует пройти без части свердловских журналистов, которых изначально пригласили участвовать в этом мероприятии. И все якобы из-за того, что руководитель ДИПа Юлия Хусаинова решила сэкономить на руководителях своих подведов. «Если изначально главредам муниципальных СМИ обещали оплатить перелет и проживание в гостинице, то позже заявили, что сделать это необходимо в рамках оформления командировки у работодателя», — рассказывает инсайдер. … отпугивая от знакового события Ко всему прочему, многих представителей журналистского пула якобы смутил бардак, который, по их словам, царит в организации поездки. «Самолет в Москву отправляется в 8 часов утра, начало работы программы в 10 часов, а заселение в гостиницу — в 15 часов дня. Питание организовано только в гостинице, которая далеко от ВДНХ. Неудивительно, что ряды журналистов, желающих осветить работу свердловского стенда на выставке „Россия“, существенно поредели», — продолжает источник. Свердловский депутат привезет друзей из ДНР Депутат Вегнер готовит туристическую программу для друзей с Донбасса Фото: Илья Московец © URA.RU Ходят слухи, что депутат заксо Вячеслав Вегнер на Новый год зазывает друзей из Донбасса. «Ожидается, что в уральскую столицу прилетит советник [главы ДНР Дениса] Пушилина [Ян] Гагин. Среди приглашенных — глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман. Предполагается, что гости пробудут в Екатеринбурге три дня. Вегнер уже запланировал туристическую программу для друзей», — отметил слухач. У фракции Кочеткова — первая победа Вторничный сбор единороссов думы Екатеринбурга вышел скандальным. Говорят, когда обсуждали повестку заседания думы 14 ноября, депутат Александр Колесников предложил не заслушивать доклад о борьбе с пожарами в летний сезон — в частности, потому, что этот вопрос инициировал бывший спикер Игорь Володин (команда миллиардера Виталия Кочеткова). Внезапно на стороне Володина выступил первый зампредседателя думы Михаил Матвеев («Ренова»): «А почему бы и не заслушать?» «Колесников на него наорал: мол, времени у вас что ли много, бездельники. В итоге девять голосов за, три против, шестеро воздержались, двое не голосовали. Предложение Колесникова не прошло», — передают очевидцы. Орлов остался без топ-менеджера Экс-гендиректора екатеринбургского «Водоканала» проводили в Нижний Новгород Фото: Анна Майорова © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, экс-гендиректор «Водоканала» Екатеринбурга Евгений Лузгин, уволенный мэром Алексеем Орловым по указанию губернатора Евгения Куйвашева, будет работать в другом регионе. Коллеги по цеху утверждают, что на днях Лузгин, которого упорно сватали в разные холдинги и МУПы, но который так и не дождался конкретных предложений, возглавил нижегородский «Водоканал». А перед отъездом, судя по соцсетям, получил от Орлова, желавшего его сохранить, памятную медаль. Гурарий заступилась за вице-мэра Екатеринбурга Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко нашел поддержку в руководстве думы. Недавно депутат Виталий Чачин, которого относят сразу к двум командам — Кочеткова и «Реновы», неожиданно опубликовал в соцсетях пост с анонсом, что инициирует поправки в правила ведения уличной торговли. Ноженко, курирующий отрасль и до сих пор волнующийся за результаты большой прокурорской проверки в администрации, по слухам, запереживал. «Дошло аж до [нового спикера думы Анны] Гурарий. После беседы с ней Чачин удалил сообщение со своей страницы», — обсуждают в мэрии. Топ-чиновница скрывается от допросов в больнице У Елены Яровиковой появилась уважительная причина не идти к следователям Фото: Илья Московец © URA.RU По слухам, после задержания теперь уже бывшей начальницы Орджоникидзевского филиала МКУ «Центр бухгалтерского и материально технического обеспечения образовательных учреждений города Екатеринбурга» на допрос вызвали главу районного управления образования Елену Яровикову. И она легла в стационар — якобы по совету некоторых своих товарищей в муниципальной власти. «Пока у нее есть уважительная причина для неявки к следователям, покровители пытаются как-то решить вопрос», — рассказывают наблюдатели. Главы районов Екатеринбурга готовятся к смене работы… Чкаловский (Евгений Шипицын) и Орджоникидзевский (Роман Кравченко) префекты ищут новые карьерные треки. И якобы именно поэтому на билбордах вместе с призывами пройти всероссийское тестирование на знание Конституции от «Единой России» разместили свои лица. «Иначе зачем проводить такую пиар-кампанию имени себя. Или же — если уходить не собираются — просто занимаются самолюбованием. Тем более известно, что тот же Кравченко действительно очень себя любит и ценит (а почему нет?)», — говорят инсайдеры. …один из них отбился от ревизоров Роман Кравченко, в отличие от некоторых коллег, успешно отбился от замечаний ревизоров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В случае с Кравченко наблюдатели склоняются ко второй версии. И, утверждая, что увольняться он не планирует, приводят факт: недавно администрацию Кравченко проверяли контрольно-ревизионное управление (КРУ) и Счетная палата. И выявили нарушения. «Но почти все из них Кравченко отбил», — отметил источник в горадминистрации. По его словам, у того же главы Верх-Исетского района Андрея Морозова (его тоже проверяли) — ситуация хуже. Ананьеву припомнили интригу на выборах Как и обещала, администрация Екатеринбурга организовала проблемы для бизнесмена Валерия Ананьева («Атомстройкомплекс»): ему никак не согласовывают проект на одном из участков в Кировском районе. По распространенной версии, чиновники таким образом припоминают Ананьеву интригу на выборах в думу — директор связанной с «Атомом» управляющей компании Александр Дюмаев шел в составе антимэрской коалиции в округе №15. Хотя сам Ананьев свое участие категорически отрицал. Генерал портит жизнь миллиардерам В последнее время заметно активизировался начальник уральского управления Ростехнадзора, генерал-лейтенант МВД в отставке Андрей Таранов. Чиновник занял должность в ноябре 2020-го и особо себя не проявлял. Но за последние полгода как минимум дважды вступил в споры с екатеринбургскими девелоперами — по фундаментальным вопросам (типа высотности небоскребов). Было настолько серьезно, что пришлось подключаться городским властям. По одной из версий, Таранов решил усилить позиции внутри своего ведомства. Бычкова обвинили в незаконном проникновении на место раскопок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Егор Бычков поругался с нижнетагильской мэрией… Отсидевший за истязания наркоманов бывший активист «Города без наркотиков» Егор Бычков, который теперь называет себя журналистом, якобы вступил в конфронтацию с руководителем PR-блока мэрии Аллой Жернаковой. Поводом, по слухам, стало якобы незаконное посещение журналистами новостного агентства «Между строк» Бычкова раскопок в районе плотины Старого Демидовского завода, которую собирают капитально ремонтировать. …а мысли ее чиновников увязли в проблемной стройке В Нижнем Тагиле активно начали разрабатывать план действий на случай, если скандальный подрядчик «Уралстромонтаж» (УСМ) все-таки провалит срок исполнения миллиардного контракта по ремонту моста в микрорайоне Тагилстрой и улицы Октябрьской революции. По слухам, профильный вице-мэр Егор Копысов каждый день встречается с руководителем управления горхозяйством Андреем Лебедевым. У них сейчас два диаметрально противоположных варианта решения проблемы — расторгнуть контракт с УСМ либо продлить его. При этом директор компании Алексей Голященко на контакт с чиновниками не идет. «Но каким бы ни было решение, к стройке планируют привлекать МУП „Тагилдорстрой“. Либо с ним заключат новый контракт, либо привлекут в качестве субподрядчика, если мэрия продлит действующий контракт», — говорит инсайдер. В НПО автоматики идут перестановки, … Не все сотрудники оценили кадровые решения директора Фото: Анна Майорова © URA.RU На секретном заводе продолжается череда увольнений. Михаил Изюмов, возглавивший НПО автоматики в декабре 2022 года и сменивший Андрея Мисюру, поставил новых людей на должности финансового директора, главного бухгалтера, главного инженера. Причем по уровню компетенций некоторые из них явно уступают уволенным старожилам, делятся инсайдеры. Параллельно с этим предприятие перешло на программу единой системы оплаты «Роскосмоса», которая подрезала зарплаты некоторым сотрудникам, и те остались недовольны. При этом другая часть работников только выиграла от новой системы оплаты. …, а директор получил выговор «Напрягает общее положение дел на НПО. [Михаила] Изюмова, который пришел на должность директора с поста руководителя отдела [самарского РКЦ „Прогресс“], даже жалко — оказался в неудачном месте в неудачное время. И уже получил выговор от руководства», — делится собеседник. Шефа тагильской полиции переподписали В октябре у главы МВД Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова истек срок полномочий. По слухам, проблем с переподписанием договора не возникло. «Он будет руководить ведомством еще как минимум год», — отмечает собеседник. По словам другого, такая процедура происходит последние несколько лет. Свердловские чиновники разругались на похоронах На этой неделе в Краснотурьинске похоронили внезапно скончавшегося военкома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На похоронах военкома Краснотурьинска Сергея Чекасина два чиновника сцепились языками. Уже на кладбище представитель местной администрации начал спорить из-за документации с екатеринбургским коллегой. Во время погребения к ним подошел один из ветеранов и попросил уйти, делится слухач. Однако словесная перепалка на этом не закончилась. Выйдя с территории кладбища, мужчины продолжили выяснять отношения. Тренировка ДЭГ рассердила врачей Свердловский минздрав заставил работников своих бюджетных учреждений принять участие в электронном голосовании, которое проходило в рамках Общероссийской тренировки системы ДЭГ (дистанционное электронное голосование). «Сначала вынудили всех зарегистрироваться, потом отчитаться перед министерством. Потом заставили привлечь сторонников, дать их паспортные данные, всем вместе проголосовать и снова отчитаться. Все в принудительном порядке. Пациентов пришлось отложить на второй план и заниматься только этим», — описал тренировку инсайдер, сказав, что врачи были в бешенстве. Новый главврач взялась за арт-терапию В кожвендиспансере развесили натюрморты и пейзажи выпускников архитектурной академии Фото: Размик Закарян © URA.RU Недавно назначенная главврач областного кожвендиспансера Марина Уфимцева активно обустраивает здание больницы. Так, чтобы скрасить казенную обстановку, руководительница заказала пару десятков картин выпускников Архитектурной академии и развесила их на стенах коридоров. «Теперь везде красуются натюрморты и пейзажи. Кому-то из коллег это нравится, кому-то нет. А кто-то к подобной „арт-терапии“ относится со скепсисом, сомневаясь в исцеляющей силе искусства», — передает слухач. Свердловский главврач провалила задание министра Поговаривают, руководитель Качканарской ЦГБ Валерия Мартемьянова уже несколько месяцев не может укомплектовать больницу. «Тем самым она не смогла выполнить главную задачу, которую поставил перед ней министр здравоохранения Андрей Карлов еще в самом начале 2023 года. На сегодняшний день в медучреждении не хватает порядка 25 специалистов. Будут ли применять санкции, неизвестно», — поделился слухач. Роспотребнарзор взялся за свердловские школы Ходят слухи, что региональный Роспотребнадзор до конца года проверит все школы, где хоть раз выявляли случаи заражения кишечными инфекциями. «Организаторов питания ждут большие штрафы. Некоторым образовательным учреждениям придется сменить поставщиков питания, так как не исключают массовый отзыв лицензий», — поделился слухач. Мороков ждет звонка из Москвы Игорь Мороков собирается на встречу к омбудсмену Марии Львовой-Беловой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ходят слухи, что уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков в скором времени посетит столицу. «Детский омбудсмен очень ждет звонка из аппарата [главного детского омбудсмена Марии] Львовой-Беловой. Там он должен будет рассказать коллегам о своей работе и поделиться опытом. Несмотря на ряд провалов, Львова-Белова очень лояльна по отношению к нему. Поездка планируется во второй половине декабря», — отметил сплетник. Новый издатель приглядывается к рынку… Новый глянцевый журнал BLUR из Челябинска планирует присмотреться к медиапространству и своим будущим читателям. Издание попробуют выпускать пару-тройку месяцев, а уже после этого решат, оставаться ли в Екатеринбурге или нет. Хотя планы грандиозные — владельцы планируют выйти на площадки во всех городах Уральского федерального округа. …и имеет долги Ходят слухи, что бывшие сотрудники журнала BLUR из Челябинска ранее жаловались на невыплату гонораров или задержку зарплат. «Хочется предупредить тех екатеринбуржцев, которые захотят работать на BLUR. Есть вероятность, что зарплату за свою работу они могут и не увидеть. Кроме этого, труд фотографов оплачивают по минимальной ставке независимо от количества часов и вида съемок», — сообщают слухачи. Гастрокритики дали зеленый свет бизнесу из Питера Питерский гастропроект получил одобрение екатеринбуржцев и готов масштабироваться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU После успешного запуска питерского гастропроекта Self Edge goes global в Екатеринбурге команда планирует искать инвесторов и в других городах России. Опыт на Урале показал, что рестораторы могут собирать аудиторию вне Москвы и Северной столицы, так что гастроблогеры из Екатеринбурга стали невольными катализаторами для расширения бизнеса, болтают слухачи. Содержимое капсулы раскрыли по указу Изначально все содержимое капсулы времени планировали скрыть от горожан, потому что екатеринбуржцы сами настаивали на этом. Однако перед стартом герметизации резервуара организаторам якобы поступило указание сверху — выкладывать все вещи на стол. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока мэры готовятся к разговору с губернатором Евгением Куйвашевым, между чиновниками вспыхнула междоусобица из-за мест на выставке в ВДНХ. Пока одна скандальная чиновница Эльмира Туканова подставляет регион, другая — Елена Яровикова — скрывается от допросов в больнице. Почему экс-мэра Арамили Виталия Никитенко срочно возвращают с СВО, какие расследования запускает депутат-олигарх Александр Серебренников и как портит жизнь миллиардерам генерал Андрей Никитенко — в новом выпуске «Слухов» «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Куйвашев собирает мэров на разговор о президенте… На следующей неделе главы городов соберутся на традиционное совещание под руководством губернатора и кураторов из его резиденции. Главная тема — президентские выборы. Мэрам поставили установку — высокая явка при использовании технологии дистанционного электронного голосования. По традиции, мероприятие пройдет в правительственном санатории «Гранатовая бухта». …и новых бюджетах Другая тема, которую поднимут на совещании, связана с деньгами. Осведомленный источник утверждает: мэрам якобы дадут понять, что в следующем году им дали рекордные финансовые возможности, удовлетворили многие бюджетные заявки и просьбы (в правительстве надеются на рекордное наполнение казны). Но и контроль расходов будет жестким, волюнтаристов будут строго наказывать. Бюджетники проваливают KPI губернатора На днях руководители культурных учреждений Екатеринбурга получили тревожное письмо: одна из задач, по которым оценивается работа губернатора Евгения Куйвашева, под угрозой срыва. «Местный ЦУР (Центр управления регионом) фиксирует, что слишком мало переходов на страницы учреждений во „ВКонтакте“ по QR-кодам, размещенным на досках объявлений. Поручено активизироваться. В противном случае могут случиться значительные кадровые перемены», — передал один из директоров. Любимый мэр Куйвашева станет министром В числе потенциальных сменщиков ушедшего в отставку министра транспорта Василия Старкова не только его заместитель Денис Чегаев, который пока поработает с приставкой «и. о.» глава Волчанска Александр Вервейн, имеющий репутацию «любимого мэра губернатора». Еще одна фамилия, которую называют (впрочем, не то чтобы всерьез) — вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. Чиновники спорят за места на ВДНХ Желающих поехать на выставку «Россия» в московском ВДНХ в составе губернаторской делегации оказалось слишком много. 25 ноября там презентуют стенд Свердловской области. Если члены правительства едут в полном составе, то чиновникам рангом пониже — замам министров, депутатам, главам областных учреждений — еще нужно побороться за место в официальных списках. Из-за этого между ними началась междоусобица. «Учитывая небольшую площадь стенда, возникают опасения — не помешает ли это презентации», — рассуждают в кабинетах. Замгубернатора похвастался аппаратной победой Замгубернатора Азат Салихов в разговорах с силовиками рассказывает о своей большой аппаратной победе. Так, впервые за последние годы в бюджете региона предусмотрены специальные надбавки сотрудникам правоохранительных органов — например, участковым. «Впрочем, депутаты в парламенте говорят, что это заслуга лично Куйвашева. Он дал соответствующее поручение вице-губернатору Чемезову, курирующему бюджетный процесс», — сообщает источник. Новый замминистра добился желаемого По слухам, идея перейти с поста замминистра МУГИСО на аналогичную должность в мининвест принадлежала самому Сергею Сосновских. Ему якобы хотелось попробовать себя в новой роли, и когда появилась возможность, не упустил ее — предложил свою кандидатуру. При этом его место в МУГИСО все еще остается вакантным, но, по слухам, это связано больше с организационными моментами. И вскоре, как и писало URA.RU, пост займет Роман Вахрамеев. Власти берут расходы на социалку под жесткий контроль… Говорят, скоро в регионе появится новое влиятельное госучреждение, которое будет курировать ремонт всей социнфраструктуры и станет параллелью управления капитального строительства. «Таким образом власти региона решили монополизировать и взять под жесткий контроль бюджетные расходы в данной сфере, исключив многочисленных посредников», — объясняет источник. … и «возвращают» чиновника с СВО Директором новой структуры станет бывший мэр Арамили Виталий Никитенко. В последнее время он исполнял обязанности представителя губернатора в Макеевке и находился в зоне СВО. «Такое назначение — новый вектор для кадровой политики», — считает инсайдер. По его мнению, появление новой структуры может подорвать оппозиционный потенциал некоторых нелояльных групп — особенно в преддверии весенней политической кампании. Карапетян задумал протест… В высоких кабинетах обсуждают отсутствие на сессии заксобрания, где с бюджетным посланием выступал Куйвашев, лояльного ему вице-спикера Армена Карапетяна («Справедливая Россия»). У некоторых это вызвало большое удивление. «Он же практически обозначил свой протест!» — констатируют наблюдатели, ожидая большую интригу. …из-за проверок По одной из версий, такое поведение Карапетяна может быть связано с очередными проверками со стороны правоохранителей в подконтрольных ему строительных компаниях. «Сложно предугадать, возымеет ли такой жест эффект», — не уверен один из собеседников. Депутат-олигарх запускает расследования Еще одним объектом обсуждений на неделе стал и другой отсутствовавший на знаковом заседании депутат Александр Серебренников («Единая Россия») — один из богатейших в заксо. На совещаниях в различных комитетах и рабочих группах он якобы то и дело поднимает вопрос о неудовлетворительном состоянии фармацевтического рынка области, приводя в пример то время, когда сам контролировал его. И якобы подбивает коллег инициировать различные расследования. Новый министр поссорился с инвестором, которому покровительствует минпром Свидетелями казуса, в котором оказался министр инвестиций Вадим Третьяков, стали депутаты, приезжавшие с проверкой на ключевые объекты «Титановой долины». Очевидцы пересказывают — перед самым обходом на площадке «Отдела медицинской техники» Третьяков довольно высокомерно поинтересовался у владельца завода Алексея Цикина, где это он. «Цикин пояснил, что это его завод и напомнил, что министр уже был здесь три недели назад. В ответ же получил оскорбительную реплику: „Я что, все помнить должен, где бываю?“ Затем последовал взаимный обмен колкостями. В результате Третьяков демонстративно отказался от осмотра объекта и присоединился к группе депутатов позже», — рассказывают очевидцы. Такое поведение не оценили ни в заксо, ни в Белом доме. По слухам, Цикину покровительствует глава минпрома Сергей Пересторонин. «Так всех инвесторов можно распугать», — переживает собеседник. Чечунова пыталась сорвать переназначение мэра Одним из главных идеологов информационной атаки на мэра Первоуральска Игоря Кабца (человек экс-владельца ПНТЗ Андрея Комарова) перед его перевыборами оказалась якобы Елена Чечунова, депутат заксо по списку «Единой России» от Первоуральского округа. «По слухам, Чечуновой дали однозначно понять, что по этому округу она больше в заксо не пройдет. В итоге она пошла ва-банк против связки Кабец — Дронов. Последний, к слову, ее коллега-одномандатник, с которым у Чечуновой произошел конфликт», — объясняет источник. Скандальная чиновница подставляет регион Сотрудникам туркластера «Гора Белая», который является структурой департамента по развитию туризма Эльмиры Тукановой, вновь задерживают зарплату. Им выплатили долги, но не расчет за октябрь. При этом в самом ДРТ в октябре проиндексировали зарплаты. «Уж не за наш ли счет?» — сетуют сотрудники туркластера. Источник, близкий к правительству региона, отмечает — впереди президентская кампания, а ситуация с задержками зарплаты не добавляет очков региону. Левин испугался конкурента в Общественной палате Говорят, ректор УрГЭУ Яков Силин хотел занять вакантное место в Общественной палате региона, но этому жестко воспротивился ее нынешний председатель, экс-советник трех губернаторов Александр Левин. «Он серьезно переживает, что Силин, войдя в состав палаты, сможет спустя время претендовать на его председательство», — объяснил инсайдер. В итоге в коллегиальный орган был делегирован безобидный экс-депутат Владимир Никитин. ДИП лишился ключевого сотрудника… Департамент информполитики подходит к завершению финансового года с очередной кадровой потерей — на днях, в свой профессиональный праздник, из структуры уволилась главный бухгалтер. Согласно официальной версии — по собственному желанию и без принуждения. «О массовых уходах из ДИПа уже ходят легенды. Остается удивляться, какие причины вызывают желание специалистов отказаться от престижной и хорошо оплачиваемой работы в, казалось бы, дружном коллективе», — говорит инсайдер. …и экономит на журналистах Уральский медиафорум на выставке ВДНХ в Москве рискует пройти без части свердловских журналистов, которых изначально пригласили участвовать в этом мероприятии. И все якобы из-за того, что руководитель ДИПа Юлия Хусаинова решила сэкономить на руководителях своих подведов. «Если изначально главредам муниципальных СМИ обещали оплатить перелет и проживание в гостинице, то позже заявили, что сделать это необходимо в рамках оформления командировки у работодателя», — рассказывает инсайдер. … отпугивая от знакового события Ко всему прочему, многих представителей журналистского пула якобы смутил бардак, который, по их словам, царит в организации поездки. «Самолет в Москву отправляется в 8 часов утра, начало работы программы в 10 часов, а заселение в гостиницу — в 15 часов дня. Питание организовано только в гостинице, которая далеко от ВДНХ. Неудивительно, что ряды журналистов, желающих осветить работу свердловского стенда на выставке „Россия“, существенно поредели», — продолжает источник. Свердловский депутат привезет друзей из ДНР Ходят слухи, что депутат заксо Вячеслав Вегнер на Новый год зазывает друзей из Донбасса. «Ожидается, что в уральскую столицу прилетит советник [главы ДНР Дениса] Пушилина [Ян] Гагин. Среди приглашенных — глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман. Предполагается, что гости пробудут в Екатеринбурге три дня. Вегнер уже запланировал туристическую программу для друзей», — отметил слухач. У фракции Кочеткова — первая победа Вторничный сбор единороссов думы Екатеринбурга вышел скандальным. Говорят, когда обсуждали повестку заседания думы 14 ноября, депутат Александр Колесников предложил не заслушивать доклад о борьбе с пожарами в летний сезон — в частности, потому, что этот вопрос инициировал бывший спикер Игорь Володин (команда миллиардера Виталия Кочеткова). Внезапно на стороне Володина выступил первый зампредседателя думы Михаил Матвеев («Ренова»): «А почему бы и не заслушать?» «Колесников на него наорал: мол, времени у вас что ли много, бездельники. В итоге девять голосов за, три против, шестеро воздержались, двое не голосовали. Предложение Колесникова не прошло», — передают очевидцы. Орлов остался без топ-менеджера Как и анонсировало URA.RU, экс-гендиректор «Водоканала» Екатеринбурга Евгений Лузгин, уволенный мэром Алексеем Орловым по указанию губернатора Евгения Куйвашева, будет работать в другом регионе. Коллеги по цеху утверждают, что на днях Лузгин, которого упорно сватали в разные холдинги и МУПы, но который так и не дождался конкретных предложений, возглавил нижегородский «Водоканал». А перед отъездом, судя по соцсетям, получил от Орлова, желавшего его сохранить, памятную медаль. Гурарий заступилась за вице-мэра Екатеринбурга Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко нашел поддержку в руководстве думы. Недавно депутат Виталий Чачин, которого относят сразу к двум командам — Кочеткова и «Реновы», неожиданно опубликовал в соцсетях пост с анонсом, что инициирует поправки в правила ведения уличной торговли. Ноженко, курирующий отрасль и до сих пор волнующийся за результаты большой прокурорской проверки в администрации, по слухам, запереживал. «Дошло аж до [нового спикера думы Анны] Гурарий. После беседы с ней Чачин удалил сообщение со своей страницы», — обсуждают в мэрии. Топ-чиновница скрывается от допросов в больнице По слухам, после задержания теперь уже бывшей начальницы Орджоникидзевского филиала МКУ «Центр бухгалтерского и материально технического обеспечения образовательных учреждений города Екатеринбурга» на допрос вызвали главу районного управления образования Елену Яровикову. И она легла в стационар — якобы по совету некоторых своих товарищей в муниципальной власти. «Пока у нее есть уважительная причина для неявки к следователям, покровители пытаются как-то решить вопрос», — рассказывают наблюдатели. Главы районов Екатеринбурга готовятся к смене работы… Чкаловский (Евгений Шипицын) и Орджоникидзевский (Роман Кравченко) префекты ищут новые карьерные треки. И якобы именно поэтому на билбордах вместе с призывами пройти всероссийское тестирование на знание Конституции от «Единой России» разместили свои лица. «Иначе зачем проводить такую пиар-кампанию имени себя. Или же — если уходить не собираются — просто занимаются самолюбованием. Тем более известно, что тот же Кравченко действительно очень себя любит и ценит (а почему нет?)», — говорят инсайдеры. …один из них отбился от ревизоров В случае с Кравченко наблюдатели склоняются ко второй версии. И, утверждая, что увольняться он не планирует, приводят факт: недавно администрацию Кравченко проверяли контрольно-ревизионное управление (КРУ) и Счетная палата. И выявили нарушения. «Но почти все из них Кравченко отбил», — отметил источник в горадминистрации. По его словам, у того же главы Верх-Исетского района Андрея Морозова (его тоже проверяли) — ситуация хуже. Ананьеву припомнили интригу на выборах Как и обещала, администрация Екатеринбурга организовала проблемы для бизнесмена Валерия Ананьева («Атомстройкомплекс»): ему никак не согласовывают проект на одном из участков в Кировском районе. По распространенной версии, чиновники таким образом припоминают Ананьеву интригу на выборах в думу — директор связанной с «Атомом» управляющей компании Александр Дюмаев шел в составе антимэрской коалиции в округе №15. Хотя сам Ананьев свое участие категорически отрицал. Генерал портит жизнь миллиардерам В последнее время заметно активизировался начальник уральского управления Ростехнадзора, генерал-лейтенант МВД в отставке Андрей Таранов. Чиновник занял должность в ноябре 2020-го и особо себя не проявлял. Но за последние полгода как минимум дважды вступил в споры с екатеринбургскими девелоперами — по фундаментальным вопросам (типа высотности небоскребов). Было настолько серьезно, что пришлось подключаться городским властям. По одной из версий, Таранов решил усилить позиции внутри своего ведомства. Егор Бычков поругался с нижнетагильской мэрией… Отсидевший за истязания наркоманов бывший активист «Города без наркотиков» Егор Бычков, который теперь называет себя журналистом, якобы вступил в конфронтацию с руководителем PR-блока мэрии Аллой Жернаковой. Поводом, по слухам, стало якобы незаконное посещение журналистами новостного агентства «Между строк» Бычкова раскопок в районе плотины Старого Демидовского завода, которую собирают капитально ремонтировать. …а мысли ее чиновников увязли в проблемной стройке В Нижнем Тагиле активно начали разрабатывать план действий на случай, если скандальный подрядчик «Уралстромонтаж» (УСМ) все-таки провалит срок исполнения миллиардного контракта по ремонту моста в микрорайоне Тагилстрой и улицы Октябрьской революции. По слухам, профильный вице-мэр Егор Копысов каждый день встречается с руководителем управления горхозяйством Андреем Лебедевым. У них сейчас два диаметрально противоположных варианта решения проблемы — расторгнуть контракт с УСМ либо продлить его. При этом директор компании Алексей Голященко на контакт с чиновниками не идет. «Но каким бы ни было решение, к стройке планируют привлекать МУП „Тагилдорстрой“. Либо с ним заключат новый контракт, либо привлекут в качестве субподрядчика, если мэрия продлит действующий контракт», — говорит инсайдер. В НПО автоматики идут перестановки, … На секретном заводе продолжается череда увольнений. Михаил Изюмов, возглавивший НПО автоматики в декабре 2022 года и сменивший Андрея Мисюру, поставил новых людей на должности финансового директора, главного бухгалтера, главного инженера. Причем по уровню компетенций некоторые из них явно уступают уволенным старожилам, делятся инсайдеры. Параллельно с этим предприятие перешло на программу единой системы оплаты «Роскосмоса», которая подрезала зарплаты некоторым сотрудникам, и те остались недовольны. При этом другая часть работников только выиграла от новой системы оплаты. …, а директор получил выговор «Напрягает общее положение дел на НПО. [Михаила] Изюмова, который пришел на должность директора с поста руководителя отдела [самарского РКЦ „Прогресс“], даже жалко — оказался в неудачном месте в неудачное время. И уже получил выговор от руководства», — делится собеседник. Шефа тагильской полиции переподписали В октябре у главы МВД Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова истек срок полномочий. По слухам, проблем с переподписанием договора не возникло. «Он будет руководить ведомством еще как минимум год», — отмечает собеседник. По словам другого, такая процедура происходит последние несколько лет. Свердловские чиновники разругались на похоронах На похоронах военкома Краснотурьинска Сергея Чекасина два чиновника сцепились языками. Уже на кладбище представитель местной администрации начал спорить из-за документации с екатеринбургским коллегой. Во время погребения к ним подошел один из ветеранов и попросил уйти, делится слухач. Однако словесная перепалка на этом не закончилась. Выйдя с территории кладбища, мужчины продолжили выяснять отношения. Тренировка ДЭГ рассердила врачей Свердловский минздрав заставил работников своих бюджетных учреждений принять участие в электронном голосовании, которое проходило в рамках Общероссийской тренировки системы ДЭГ (дистанционное электронное голосование). «Сначала вынудили всех зарегистрироваться, потом отчитаться перед министерством. Потом заставили привлечь сторонников, дать их паспортные данные, всем вместе проголосовать и снова отчитаться. Все в принудительном порядке. Пациентов пришлось отложить на второй план и заниматься только этим», — описал тренировку инсайдер, сказав, что врачи были в бешенстве. Новый главврач взялась за арт-терапию Недавно назначенная главврач областного кожвендиспансера Марина Уфимцева активно обустраивает здание больницы. Так, чтобы скрасить казенную обстановку, руководительница заказала пару десятков картин выпускников Архитектурной академии и развесила их на стенах коридоров. «Теперь везде красуются натюрморты и пейзажи. Кому-то из коллег это нравится, кому-то нет. А кто-то к подобной „арт-терапии“ относится со скепсисом, сомневаясь в исцеляющей силе искусства», — передает слухач. Свердловский главврач провалила задание министра Поговаривают, руководитель Качканарской ЦГБ Валерия Мартемьянова уже несколько месяцев не может укомплектовать больницу. «Тем самым она не смогла выполнить главную задачу, которую поставил перед ней министр здравоохранения Андрей Карлов еще в самом начале 2023 года. На сегодняшний день в медучреждении не хватает порядка 25 специалистов. Будут ли применять санкции, неизвестно», — поделился слухач. Роспотребнарзор взялся за свердловские школы Ходят слухи, что региональный Роспотребнадзор до конца года проверит все школы, где хоть раз выявляли случаи заражения кишечными инфекциями. «Организаторов питания ждут большие штрафы. Некоторым образовательным учреждениям придется сменить поставщиков питания, так как не исключают массовый отзыв лицензий», — поделился слухач. Мороков ждет звонка из Москвы Ходят слухи, что уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков в скором времени посетит столицу. «Детский омбудсмен очень ждет звонка из аппарата [главного детского омбудсмена Марии] Львовой-Беловой. Там он должен будет рассказать коллегам о своей работе и поделиться опытом. Несмотря на ряд провалов, Львова-Белова очень лояльна по отношению к нему. Поездка планируется во второй половине декабря», — отметил сплетник. Новый издатель приглядывается к рынку… Новый глянцевый журнал BLUR из Челябинска планирует присмотреться к медиапространству и своим будущим читателям. Издание попробуют выпускать пару-тройку месяцев, а уже после этого решат, оставаться ли в Екатеринбурге или нет. Хотя планы грандиозные — владельцы планируют выйти на площадки во всех городах Уральского федерального округа. …и имеет долги Ходят слухи, что бывшие сотрудники журнала BLUR из Челябинска ранее жаловались на невыплату гонораров или задержку зарплат. «Хочется предупредить тех екатеринбуржцев, которые захотят работать на BLUR. Есть вероятность, что зарплату за свою работу они могут и не увидеть. Кроме этого, труд фотографов оплачивают по минимальной ставке независимо от количества часов и вида съемок», — сообщают слухачи. Гастрокритики дали зеленый свет бизнесу из Питера После успешного запуска питерского гастропроекта Self Edge goes global в Екатеринбурге команда планирует искать инвесторов и в других городах России. Опыт на Урале показал, что рестораторы могут собирать аудиторию вне Москвы и Северной столицы, так что гастроблогеры из Екатеринбурга стали невольными катализаторами для расширения бизнеса, болтают слухачи. Содержимое капсулы раскрыли по указу Изначально все содержимое капсулы времени планировали скрыть от горожан, потому что екатеринбуржцы сами настаивали на этом. Однако перед стартом герметизации резервуара организаторам якобы поступило указание сверху — выкладывать все вещи на стол. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.