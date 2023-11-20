20 ноября 2023

Пермяк из-за девушки убил друга табуреткой

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Суд над Ведерниковым. Челябинск., браслеты, руки, наручники
Преступника отправили в колонию строгого режима (фото из архива) Фото:

Пермяк до смерти забил друга детства табуреткой. Причиной конфликта стала ревность к девушке. Информация об этом размещена на сайте Осинского районного суда Пермского края.

«Пермяк пришел в гости к другу, и они стали употреблять алкоголь. Позже к ним присоединилась девушка гостя. В процессе застолья гость приревновал свою девушку к другу и ударил возлюбленную. Она выбежала на улицу. Пермяк хотел догнать свою девушку, но гость стал удерживать его и пытался успокоить. Тогда преступник вооружился табуреткой и ударил ей своего друга по голове. Избив приятеля, пермяк догнал свою пассию, и они отправились домой», — говорится в документах суда.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле убитого были следы не только от табуретки. Специалисты обнаружили на теле пермяка множественные кровоподтеки. Подсудимый вину в совершении преступления признал частично. Он рассказал, что не планировал убивать своего друга, а когда покидал его квартиру, то приятель был еще жив. Тело обнаружила мать погибшего, которая пришла навестить сына. Суд признал пермяка виновным и отправил в колонию строгого режима на семь лет.

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Пермяк до смерти забил друга детства табуреткой. Причиной конфликта стала ревность к девушке. Информация об этом размещена на сайте Осинского районного суда Пермского края. «Пермяк пришел в гости к другу, и они стали употреблять алкоголь. Позже к ним присоединилась девушка гостя. В процессе застолья гость приревновал свою девушку к другу и ударил возлюбленную. Она выбежала на улицу. Пермяк хотел догнать свою девушку, но гость стал удерживать его и пытался успокоить. Тогда преступник вооружился табуреткой и ударил ей своего друга по голове. Избив приятеля, пермяк догнал свою пассию, и они отправились домой», — говорится в документах суда. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле убитого были следы не только от табуретки. Специалисты обнаружили на теле пермяка множественные кровоподтеки. Подсудимый вину в совершении преступления признал частично. Он рассказал, что не планировал убивать своего друга, а когда покидал его квартиру, то приятель был еще жив. Тело обнаружила мать погибшего, которая пришла навестить сына. Суд признал пермяка виновным и отправил в колонию строгого режима на семь лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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