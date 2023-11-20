Пермяк из-за девушки убил друга табуреткой

21 ноября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Преступника отправили в колонию строгого режима (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермяк до смерти забил друга детства табуреткой. Причиной конфликта стала ревность к девушке. Информация об этом размещена на сайте Осинского районного суда Пермского края. «Пермяк пришел в гости к другу, и они стали употреблять алкоголь. Позже к ним присоединилась девушка гостя. В процессе застолья гость приревновал свою девушку к другу и ударил возлюбленную. Она выбежала на улицу. Пермяк хотел догнать свою девушку, но гость стал удерживать его и пытался успокоить. Тогда преступник вооружился табуреткой и ударил ей своего друга по голове. Избив приятеля, пермяк догнал свою пассию, и они отправились домой», — говорится в документах суда. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле убитого были следы не только от табуретки. Специалисты обнаружили на теле пермяка множественные кровоподтеки. Подсудимый вину в совершении преступления признал частично. Он рассказал, что не планировал убивать своего друга, а когда покидал его квартиру, то приятель был еще жив. Тело обнаружила мать погибшего, которая пришла навестить сына. Суд признал пермяка виновным и отправил в колонию строгого режима на семь лет.

Пермяк до смерти забил друга детства табуреткой. Причиной конфликта стала ревность к девушке. Информация об этом размещена на сайте Осинского районного суда Пермского края. «Пермяк пришел в гости к другу, и они стали употреблять алкоголь. Позже к ним присоединилась девушка гостя. В процессе застолья гость приревновал свою девушку к другу и ударил возлюбленную. Она выбежала на улицу. Пермяк хотел догнать свою девушку, но гость стал удерживать его и пытался успокоить. Тогда преступник вооружился табуреткой и ударил ей своего друга по голове. Избив приятеля, пермяк догнал свою пассию, и они отправились домой», — говорится в документах суда. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле убитого были следы не только от табуретки. Специалисты обнаружили на теле пермяка множественные кровоподтеки. Подсудимый вину в совершении преступления признал частично. Он рассказал, что не планировал убивать своего друга, а когда покидал его квартиру, то приятель был еще жив. Тело обнаружила мать погибшего, которая пришла навестить сына. Суд признал пермяка виновным и отправил в колонию строгого режима на семь лет.