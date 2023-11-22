Челябинцам назвали марки самых беспроблемных автомобилей с пробегом

В Челябинске маркам немецких и чешских автомобилей реже всего требуется ремонт

22 ноября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Лидером рейтинга стал немецкий автомобиль марки Opel Astra Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области в 2023 году самыми беспроблемными автомобилями с пробегом стали немецкие автомобили марок Volkswagen в моделях Passat, Tiguan, Polо и Opel Astraа, также чешские автомобили марки Skoda Fabia. Об этом рассказали эксперты «Автотеки», сервиса онлайн-проверки автомобилей. «Эксперты в ноябре 2023 года проанализировали марки и модели европейских автомобилей в Челябинской области в возрасте до 10 лет за 2023 год. В рамках исследования для каждой модели число ремонтов было поделено на его пробег. По региону лидерами в рейтинге этого года стали марки немецкого и чешского производителя — Volkswagen (Passat, Tiguan, Polo) и Skoda Fabia», — сообщили аналитики. Аналитики отметили, немецкий Opel Astra возглавляет рейтинг автомобилей в сегменте масс-маркет 2023 года с минимальным показателем по количеству ремонтов в Челябинской области. На второй строчке рейтинга — Volkswagen Passat, а замыкает тройку лидеров самых надежных автомобилей чешская Skoda Fabia. В среднем по России треть рейтинга 2023 года представлена автомобилями французского автопрома — Renault Megane и Peugeot, а именно модели 308 и кроссовер 3008. Традиционно в топе надежных автомобилей присутствуют и «немцы»: Opel, модели Corsa, Insignia, Astra GTC, и Volkswagen представленный в таких моделях как Passat, Jetta, Golf. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в 2023 году самыми беспроблемными автомобилями с пробегом стали немецкие автомобили марок Volkswagen в моделях Passat, Tiguan, Polо и Opel Astraа, также чешские автомобили марки Skoda Fabia. Об этом рассказали эксперты «Автотеки», сервиса онлайн-проверки автомобилей. «Эксперты в ноябре 2023 года проанализировали марки и модели европейских автомобилей в Челябинской области в возрасте до 10 лет за 2023 год. В рамках исследования для каждой модели число ремонтов было поделено на его пробег. По региону лидерами в рейтинге этого года стали марки немецкого и чешского производителя — Volkswagen (Passat, Tiguan, Polo) и Skoda Fabia», — сообщили аналитики. Аналитики отметили, немецкий Opel Astra возглавляет рейтинг автомобилей в сегменте масс-маркет 2023 года с минимальным показателем по количеству ремонтов в Челябинской области. На второй строчке рейтинга — Volkswagen Passat, а замыкает тройку лидеров самых надежных автомобилей чешская Skoda Fabia. В среднем по России треть рейтинга 2023 года представлена автомобилями французского автопрома — Renault Megane и Peugeot, а именно модели 308 и кроссовер 3008. Традиционно в топе надежных автомобилей присутствуют и «немцы»: Opel, модели Corsa, Insignia, Astra GTC, и Volkswagen представленный в таких моделях как Passat, Jetta, Golf.