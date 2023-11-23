Друзья криминального авторитета Фартового нагрянули в суд. Фото

23 ноября 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ленинский районный суд Екатеринбурга, где будут выбирать меру пресечения криминальному авторитету Фартовому (Александр Дисков), пришли его друзья. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Поддержать Фартового пришли двое крепких парней. Они пообщались с адвокатом задержанного — Георгием Красновым — и следователями. «Вы представляете, ворваться домой к беременной женщине? У них есть честность? Покажите просто удостоверение. Она просила их, чтобы они подождали ее адвоката. Это же просто не по-человечески. Если он (Фартовый) виноват, то зачем ее трогать?» — высказал свое недовольство один из друзей Фартового. Георгий Краснов, в свою очередь, подтвердил корреспонденту URA.RU, что Фартовый заключил контракт с Минобороны РФ и был на СВО. Если это подтвердится в ходе заседания, то дело могут перенести в военный суд. Александр Дисков по прозвищу Фартовый считается соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). Он был задержан в аэропорту Кольцово 22 ноября, когда прилетел из Дубая. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям. Оно связано с дракой и стрельбой возле екатеринбургского клуба. В Ленинском районном суде мужчине должны избрать меру пресечения. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ленинский районный суд Екатеринбурга, где будут выбирать меру пресечения криминальному авторитету Фартовому (Александр Дисков), пришли его друзья. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Поддержать Фартового пришли двое крепких парней. Они пообщались с адвокатом задержанного — Георгием Красновым — и следователями. «Вы представляете, ворваться домой к беременной женщине? У них есть честность? Покажите просто удостоверение. Она просила их, чтобы они подождали ее адвоката. Это же просто не по-человечески. Если он (Фартовый) виноват, то зачем ее трогать?» — высказал свое недовольство один из друзей Фартового. Георгий Краснов, в свою очередь, подтвердил корреспонденту URA.RU, что Фартовый заключил контракт с Минобороны РФ и был на СВО. Если это подтвердится в ходе заседания, то дело могут перенести в военный суд. Александр Дисков по прозвищу Фартовый считается соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). Он был задержан в аэропорту Кольцово 22 ноября, когда прилетел из Дубая. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям. Оно связано с дракой и стрельбой возле екатеринбургского клуба. В Ленинском районном суде мужчине должны избрать меру пресечения.