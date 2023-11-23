В Екатеринбурге выберут меру пресечения криминальному авторитету Фартовому

Криминального авторитета будут судить за дебош со стрельбой в одном из клубов Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинском районном суде Екатеринбурга начался процесс по делу криминального авторитета Фартового (Александр Дисков), устроившего дебош возле клуба. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

Заседание началось с опозданием на час. Его сделали закрытым от прессы. Также адвокат попросил посовещаться, поэтому из зала удалились прокурор и следователь.

Адвокатом Фартового является Георгий Краснов. О сотрудничестве с защитником договорились знакомые авторитета. «Это произошло утром. Я только в четыре утра прилетел в Екатеринбург из Сыктывкара», — признался URA.RU Краснов. Они впервые увиделись в суде.

Александр Дисков по прозвищу Фартовый считается соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). Он был задержан в аэропорту Кольцово 22 ноября, когда прилетел из Дубая. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям. Оно связано с дракой и стрельбой возле екатеринбургского клуба.

После задержания Фартового к его девушке пришли люди с автоматами. Они не представились и провели обыски. После этого, по словам источников URA.RU, у девушки пропали документы на квартиру, 200 тысяч рублей и телефон. Она написала заявление в полицию. В пресс-группе УМВД не комментируют инцидент.

Девушка находится на восьмом месяце беременности. Из-за потери телефона 22 ноября ей пришлось ездить по больницам, чтобы уточнить даты, когда ей нужно идти на прием к врачам, говорила агентству адвокат Юлия Бузуева.