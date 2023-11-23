В Перми на пожаре погибли мать и двое детей

На пожаре в Перми погибли мать и двое детей. Они проживали в трехэтажном доме, которые сгорел ночью 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«В ночное время 24 ноября 2023 года в Кировском районе города Перми в одном из частных домов по улице Чекалина произошел пожар, во время которого погибли женщина и двое ее малолетних детей. Еще один человек с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Следователи осматривают место ЧП и опрашивают очевидцев. Возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно, что на пожаре в Кировском районе полностью сгорел трехэтажный дом.
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