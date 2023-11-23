В Перми на пожаре погибли мать и двое детей

24 ноября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Пожар произошел ночью 24 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На пожаре в Перми погибли мать и двое детей. Они проживали в трехэтажном доме, которые сгорел ночью 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «В ночное время 24 ноября 2023 года в Кировском районе города Перми в одном из частных домов по улице Чекалина произошел пожар, во время которого погибли женщина и двое ее малолетних детей. Еще один человек с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. Следователи осматривают место ЧП и опрашивают очевидцев. Возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно, что на пожаре в Кировском районе полностью сгорел трехэтажный дом.

На пожаре в Перми погибли мать и двое детей. Они проживали в трехэтажном доме, которые сгорел ночью 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «В ночное время 24 ноября 2023 года в Кировском районе города Перми в одном из частных домов по улице Чекалина произошел пожар, во время которого погибли женщина и двое ее малолетних детей. Еще один человек с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. Следователи осматривают место ЧП и опрашивают очевидцев. Возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно, что на пожаре в Кировском районе полностью сгорел трехэтажный дом.