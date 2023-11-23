23 ноября 2023

В Перми на пожаре погибли мать и двое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, пожарище, ск рф, следственный комитет россии, место происшествия, место пожара
Пожар произошел ночью 24 ноября Фото:

На пожаре в Перми погибли мать и двое детей. Они проживали в трехэтажном доме, которые сгорел ночью 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«В ночное время 24 ноября 2023 года в Кировском районе города Перми в одном из частных домов по улице Чекалина произошел пожар, во время которого погибли женщина и двое ее малолетних детей. Еще один человек с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Следователи осматривают место ЧП и опрашивают очевидцев. Возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно, что на пожаре в Кировском районе полностью сгорел трехэтажный дом.

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На пожаре в Перми погибли мать и двое детей. Они проживали в трехэтажном доме, которые сгорел ночью 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «В ночное время 24 ноября 2023 года в Кировском районе города Перми в одном из частных домов по улице Чекалина произошел пожар, во время которого погибли женщина и двое ее малолетних детей. Еще один человек с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. Следователи осматривают место ЧП и опрашивают очевидцев. Возбуждено уголовное дело. Ранее стало известно, что на пожаре в Кировском районе полностью сгорел трехэтажный дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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