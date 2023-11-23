23 ноября 2023

В пермском городе вандалы угрожают безопасности жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние дорог Екатеринбурга, дорожный знак, перекресток кировоградская 40летия октября
Жители Кунгура стали чаще воровать дорожные знаки Фото:

Власти Кунгурского муниципального округа бьют тревогу из-за местных вандалов. В округе участились случаи краж дорожных знаков. Информация об этом размещена в официальном сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Вниманию жителей Кунгурского округа! На территории участились случаи хищения дорожных знаков вдоль автомобильных дорог. Это потенциально влечет за собой увеличение количества дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в администрации.

Власти предупреждают горожан о том, что за хищение и повреждение чужого имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность. Помимо штрафа за кражу дорожного знака можно получить арест или обязательные работы.

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Власти Кунгурского муниципального округа бьют тревогу из-за местных вандалов. В округе участились случаи краж дорожных знаков. Информация об этом размещена в официальном сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Вниманию жителей Кунгурского округа! На территории участились случаи хищения дорожных знаков вдоль автомобильных дорог. Это потенциально влечет за собой увеличение количества дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в администрации. Власти предупреждают горожан о том, что за хищение и повреждение чужого имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность. Помимо штрафа за кражу дорожного знака можно получить арест или обязательные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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