В пермском городе вандалы угрожают безопасности жителей

Власти Кунгурского муниципального округа бьют тревогу из-за местных вандалов. В округе участились случаи краж дорожных знаков. Информация об этом размещена в официальном сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Вниманию жителей Кунгурского округа! На территории участились случаи хищения дорожных знаков вдоль автомобильных дорог. Это потенциально влечет за собой увеличение количества дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в администрации.
Власти предупреждают горожан о том, что за хищение и повреждение чужого имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность. Помимо штрафа за кражу дорожного знака можно получить арест или обязательные работы.
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