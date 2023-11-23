В пермском городе вандалы угрожают безопасности жителей

24 ноября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Жители Кунгура стали чаще воровать дорожные знаки Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU Власти Кунгурского муниципального округа бьют тревогу из-за местных вандалов. В округе участились случаи краж дорожных знаков. Информация об этом размещена в официальном сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Вниманию жителей Кунгурского округа! На территории участились случаи хищения дорожных знаков вдоль автомобильных дорог. Это потенциально влечет за собой увеличение количества дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в администрации. Власти предупреждают горожан о том, что за хищение и повреждение чужого имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность. Помимо штрафа за кражу дорожного знака можно получить арест или обязательные работы.

Власти Кунгурского муниципального округа бьют тревогу из-за местных вандалов. В округе участились случаи краж дорожных знаков. Информация об этом размещена в официальном сообществе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Вниманию жителей Кунгурского округа! На территории участились случаи хищения дорожных знаков вдоль автомобильных дорог. Это потенциально влечет за собой увеличение количества дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в администрации. Власти предупреждают горожан о том, что за хищение и повреждение чужого имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность. Помимо штрафа за кражу дорожного знака можно получить арест или обязательные работы.